Eylül Öztürk kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel çekeceğini duyurdu
Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mal varlıklarıyla gündemden düşmüyor. Bu isimlerden biri olan Eylül Öztürk'ün şirketine kayyum atandı. Öztürk, kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel çekmek istediğini söyledi.
Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 kişinin şirketlerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda kayyum atandı.
Bu isimlerden biri de Eylül Öztürk. Amerika'da 10 evi bulunan güzellik merkezleri sahibi Öztürk sosyal medya hesabından açıklama yaptı.