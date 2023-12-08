Eylül Öztürk kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel çekeceğini duyurdu

"İŞİMİZDE AKSAMA YOK, DEVAM EDİYORUZ"

Öztürk kayyum atanmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

Kararın ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Eylül Öztürk, "Söz verdiğim gibi sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim tekrar. Kayyum ile ilgili haberleri ben de sizin gibi buradan okudum. Diğer haberler gibi bu haberi de basından öğrendik. Avukatlarımızla da konuştum ve ticaret sicilinde yayınlanmasını bekleme sürecindeyiz şu anda. Henüz yayınlanan bir şey yok ama muhtemelen birkaç gün içinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bu konuda savcılığa dilekçe verecekler. Bu esnada işimizde herhangi bir aksama yok, biz aynen işimize devam ediyoruz." dedi.