Eylül Öztürk kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel çekeceğini duyurdu

Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mal varlıklarıyla gündemden düşmüyor. Bu isimlerden biri olan Eylül Öztürk'ün şirketine kayyum atandı. Öztürk, kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel çekmek istediğini söyledi.

Eylül Öztürk kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel çekeceğini duyurdu - 1

Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 kişinin şirketlerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda kayyum atandı.

Bu isimlerden biri de Eylül Öztürk. Amerika'da 10 evi bulunan güzellik merkezleri sahibi Öztürk sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Eylül Öztürk kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel çekeceğini duyurdu - 2

Öztürk "Evlerin her biri 125 bin dolar. 125 bin dolara Türkiye'de bir araba alırsın anca. Hepsini satsam bir tane büyük ev anca alabiliyorum. Millet 10 tane malikanem var zannediyor. Yıllarca yemedim, içmedim biriktirdim ben tutumlu bir kadınım. Keşke hepsini biriktirip 1 tane büyük ev alsaydım. O zaman bu kadar konuşulmazdı. 10 tane deyince millet bir şey var zannediyor. Amerika'da 100 bin dolara ev alabiliyorsun. İstanbul'da mümkün değil. Anlamıyorlar bunu maalesef" dedi.

Eylül Öztürk kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel çekeceğini duyurdu - 3

"BELGESEL YAPMAK İSTİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Öztürk, "Bu olaylar bittiğinde bütün bu sürecimi, hayatımın ve kariyerimin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel yapmak istiyorum" deid.

Eylül Öztürk kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel çekeceğini duyurdu - 4

Öztürk bu süreçte ekibinin verdiği emeklere üzüldüğünü belirterek "Onlar benim sayemde değil, ben onlar sayesinde ekmek yedim" dedi.

Eylül Öztürk kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel çekeceğini duyurdu - 5

"İŞİMİZDE AKSAMA YOK, DEVAM EDİYORUZ"

Öztürk kayyum atanmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

Kararın ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Eylül Öztürk, "Söz verdiğim gibi sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim tekrar. Kayyum ile ilgili haberleri ben de sizin gibi buradan okudum. Diğer haberler gibi bu haberi de basından öğrendik. Avukatlarımızla da konuştum ve ticaret sicilinde yayınlanmasını bekleme sürecindeyiz şu anda. Henüz yayınlanan bir şey yok ama muhtemelen birkaç gün içinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bu konuda savcılığa dilekçe verecekler. Bu esnada işimizde herhangi bir aksama yok, biz aynen işimize devam ediyoruz." dedi.

Eylül Öztürk kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel çekeceğini duyurdu - 6

NE OLMUŞTU?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya dahil edilmişti.

İlk olarak haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirilen sosyal medya fenomenlerinden Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.

Soruşturma kapsamında dosyaya son eklenen kişilerle ilgili 12 şirket hakkında kayyum ataması kararı verildi.

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