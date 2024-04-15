Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına bastı

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in büyük oğlu Karan 5 yaşında! Ünlü çift, oğulları Karan'ın doğum gününden birçok kare paylaştı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına bastı - 1

"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına bastı - 2

Mutlu beraberlikleri devam eden çiftin büyük oğlu Karan 5 yaşına girdi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına bastı - 3

Evcen ile Özçivit, oğulları Karan'ın doğum günü partisinden paylaşım yaptı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına bastı - 4

Çiftin paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Karan Özçivit'in doğum günü partisinden kareler...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına bastı - 5
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına bastı - 6
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına bastı - 7
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına bastı - 8
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına bastı - 9
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına bastı - 10
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