Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına bastı
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in büyük oğlu Karan 5 yaşında! Ünlü çift, oğulları Karan'ın doğum gününden birçok kare paylaştı.
"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.
2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.