Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yılbaşı gezmesinde

Şu sıralar ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çift, oğulları Karan ile alışveriş merkezinde eğlenceli anlar yaşadı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yılbaşı gezmesinde - 1

Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan ile bir alışveriş merkezinde eğlenceli anlar yaşadı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yılbaşı gezmesinde - 2

Alışveriş merkezinde maske takmayı ihmal etmeyen çift, oğulları Karan'ın yılbaşı dekorasyonlarının tadını çıkardığı anları paylaştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yılbaşı gezmesinde - 3

Evcen, hep beraber çekildikleri polaroid kareleri sosyal medya hesabında hayranlarıyla paylaştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yılbaşı gezmesinde - 4

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Evcen, oğlunun yılbaşı tahtına oturduğu anları "Taht sahibi" notuyla paylaştı.

İşte ünlü çiftin alışveriş merkezi gezisinden görüntüler....

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yılbaşı gezmesinde - 5
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yılbaşı gezmesinde - 6
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yılbaşı gezmesinde - 7
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yılbaşı gezmesinde - 8

"BİZİ RAHAT BIRAKIN"

Öte yandan, ünlü oyuncu daha önce haklarında çıkan "ayrılık" haberlerine isyan etmiş ve paylaştıkları fotoğrafa, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın! Herkese sevgiler" notunu düşmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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