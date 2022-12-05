Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yılbaşı gezmesinde

Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan ile bir alışveriş merkezinde eğlenceli anlar yaşadı.
Alışveriş merkezinde maske takmayı ihmal etmeyen çift, oğulları Karan'ın yılbaşı dekorasyonlarının tadını çıkardığı anları paylaştı.
Evcen, hep beraber çekildikleri polaroid kareleri sosyal medya hesabında hayranlarıyla paylaştı.
İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Evcen, oğlunun yılbaşı tahtına oturduğu anları "Taht sahibi" notuyla paylaştı.
İşte ünlü çiftin alışveriş merkezi gezisinden görüntüler....
Öte yandan, ünlü oyuncu daha önce haklarında çıkan "ayrılık" haberlerine isyan etmiş ve paylaştıkları fotoğrafa, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın! Herkese sevgiler" notunu düşmüştü.