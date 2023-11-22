Fazıl Say'dan Farah Zeynep Abdullah'a: Figüran bile olamayacak niteliksizlikteki dizi oyuncusu

"ÜNLÜ OLMAK MI TEK DEĞER?"

Tablo ile filmin ortak yanlarına dikkat çeken sanatçı "Ünlü olmak mı tek değer? 10 saniyelik reklamda hiçbir şey yapmadan ve yapmasına da zaten gerek olmayan görüntülerde milyonlar kazanırken, aynı anda, her gün yüzlerce Filistinli çocuğun öldürüldüğü, insanların deprem enkazları altında inildediği bu yeni dünyada, sanki kendi hatası olmayacak mı hiç? İçine düştüğü durumlarda mı olmayacak?" dedi.