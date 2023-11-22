Fazıl Say'dan Farah Zeynep Abdullah'a: Figüran bile olamayacak niteliksizlikteki dizi oyuncusu
Ünlü piyanist Fazıl Say, şu sıralar Bihter filmiyle gündemde olan Farah Zeynep Abdullah'a, Yılmaz Güney hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tepki gösterdi ve "Şu Yol filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki 'dizi oyuncusu' artık 'dönemleri' ve 'milatları' tayin eder olmuş" ifadelerini kullandı. Farah Zeynep Abdullah'tan ise cevap gecikmedi.
Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla gündeme geldi. Say, Bihter filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın geçtğimiz aylarda Yılmaz Güney için kullandığı “Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği” ifadelerini hedef alan söylemleriyle gündeme geldi.