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FBI baskını Melania Trump'a pahalıya mal oldu

Haberler | 03.09.2022 - 15:23

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine FBI’ın yaptığı baskın eski First Lady Melania Trump'a pahalıya mal oldu. Eşyaları zarar gören ve dağıtılan Melania Trump, evdeki tüm kıyafetlerini attı ve tüm eşyalarını yeniledi.

FBI baskını Melania Trump'a pahalıya mal oldu - 1

FBI'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine yaptığı baskınının yankıları sürüyor.


FBI baskını Melania Trump'a pahalıya mal oldu - 2

Olay sonrası Trump sert açıklamalarda bulunurken eşi 'ın da özel eşyalarının aranması ve dağıtılmasından rahatsız olduğu belirtildi.


FBI baskını Melania Trump'a pahalıya mal oldu - 3

Eski First Lady'nin arkadaşları, yaptıkları açıklamada Melania Trump'ın 'Temizlik hastası' olduğunu ve arama sonrası eşyalarını yerlerde görünce adeta sinir krizi geçirdiğini vurguladı.


FBI baskını Melania Trump'a pahalıya mal oldu - 4

Melania Trump, normalde eşinin bile eşyalarına dokunmasına izin vermediğini aktaran kaynaklar, eski First Lady'nin olay sonrası tüm eşyalarını çöpe atıp büyük bir alışverişe çıktığı aktardı.


FBI baskını Melania Trump'a pahalıya mal oldu - 5

Donald Trump da evine yapılan baskın sonrası konuşurken, “First Lady'nin dolaplarını ve kıyafetlerini karıştırdıklarını öğrendim. Her şeyi dağıtıp bırakmışlar" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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