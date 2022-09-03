FBI baskını Melania Trump'a pahalıya mal oldu

Haberler | 03.09.2022 - 15:23
FBI'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine yaptığı baskınının yankıları sürüyor.
Olay sonrası Trump sert açıklamalarda bulunurken eşi Melania Trump'ın da özel eşyalarının aranması ve dağıtılmasından rahatsız olduğu belirtildi.
Eski First Lady'nin arkadaşları, yaptıkları açıklamada Melania Trump'ın 'Temizlik hastası' olduğunu ve arama sonrası eşyalarını yerlerde görünce adeta sinir krizi geçirdiğini vurguladı.
Melania Trump, normalde eşinin bile eşyalarına dokunmasına izin vermediğini aktaran kaynaklar, eski First Lady'nin olay sonrası tüm eşyalarını çöpe atıp büyük bir alışverişe çıktığı aktardı.
Donald Trump da evine yapılan baskın sonrası konuşurken, “First Lady'nin dolaplarını ve kıyafetlerini karıştırdıklarını öğrendim. Her şeyi dağıtıp bırakmışlar" demişti.