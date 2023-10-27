Filistin asıllı Bella Hadid sessizliğini bozdu: Her gün ölüm tehditleri alıyorum
Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve kariyerine ara vermek zorunda kalan Bella Hadid, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu. Sessiz kaldığı için tepki çeken model "Ben ve ailem sürekli ölüm tehditleri alıyoruz" dedi.
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid bir süredir sessizliğini koruyordu. 26 yaşındaki modelin uzun süredir savaştığı Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.
Filistin konusunda sık sık destek mesajları paylaşan Bella Hadid'in gelişmeler karşısında sessiz kalması tepki çekmişti.