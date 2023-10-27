Filistin asıllı Bella Hadid sessizliğini bozdu: Her gün ölüm tehditleri alıyorum

Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve kariyerine ara vermek zorunda kalan Bella Hadid, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu. Sessiz kaldığı için tepki çeken model "Ben ve ailem sürekli ölüm tehditleri alıyoruz" dedi.

Filistin asıllı Bella Hadid sessizliğini bozdu: Her gün ölüm tehditleri alıyorum - 1

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid bir süredir sessizliğini koruyordu. 26 yaşındaki modelin uzun süredir savaştığı Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Filistin konusunda sık sık destek mesajları paylaşan Bella Hadid'in gelişmeler karşısında sessiz kalması tepki çekmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Filistin asıllı Bella Hadid sessizliğini bozdu: Her gün ölüm tehditleri alıyorum - 2

"SESSİZLİĞİM İÇİN BENİ BAĞIŞLAYIN"

Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid'in ardından kız kardeşi Bella Hadid de İsrail ile Hamas arasında yaşananlar ve Ortadoğu'nun ateş çemberine dönüşmesi sonrası sessizliğini bozdu.

Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in ABD'de doğup büyüyen 27 yaşındaki kızı Bella Hadid "Sessizliğim için beni bağışlayın" diyerek söze başladı.

Filistin asıllı Bella Hadid sessizliğini bozdu: Her gün ölüm tehditleri alıyorum - 3

"HER GÜN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Model "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" dedi.

Hadid "Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Filistin asıllı Bella Hadid sessizliğini bozdu: Her gün ölüm tehditleri alıyorum - 4

"DÜNYA BİZİ BARIŞ İSTEMEYEN TERÖRİSTLER OLARAK GÖRÜYOR"

"Acı çeken İsrailli aileler için yas tutuyorum. Bölgenin geçmişini bir kenara koyarsak, sivillere yönelik her türlü terör saldırısını kınıyorum. Hiçbir çocuk veya insan ailesinden alıkonulamaz. Bu hem İsrailli hem de Filistinli insanlar için geçerli" diyen model, "Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak çok önemli, dünya bizi barış istemeyen teröristler olarak görüyor" ifadelerine yer verdi.

Filistin asıllı Bella Hadid sessizliğini bozdu: Her gün ölüm tehditleri alıyorum - 5

"SAVAŞIN KURALLARI VARDIR"

“Ailem, 75 yıldır Filistin’e karşı işlenen şiddete tanık oldu" diyen Hadid, sözlerini birlik mesajı vererek tamamladı. "Birlikte hareket etmeliyiz" diyen ve liderlerden de bunu beklediğini belirten model, "Hepimiz biriz, Tanrı bizi eşit yarattı" dedi.

Hadid "Savaşın kuralları vardır ve ne olursa olsun bu kurallara uyulmalıdır. Nerede olursak olalım liderlere bu konuda baskı yapmalı, Gazze'deki acil ihtiyaçlar unutmamalı ve Filistinli masum sivillerin bu savaşta unutulmamasını sağlamalıyız" dedi.

Filistin asıllı Bella Hadid sessizliğini bozdu: Her gün ölüm tehditleri alıyorum - 6

GIGI HADID'IN AÇIKLAMASI

Öte yandan "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" diyen Gigi Hadid, "Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" ifadesini kullanmıştı.

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