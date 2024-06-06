Filistin'e destek verince filmden çıkarıldı: Melissa Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu

Barrera Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’ye toplama kampı gibi davranılıyor. Herkesi bir araya toplamak, gidecek yer yok, elektrik yok, su yok… İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi. Ve tıpkı tarihlerimiz gibi, hala sessizce tüm olanları izliyorlar. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor” demişti.

Yapım şirketi Spyglass, "Duruşumuz net bir şekilde açıktır: Antisemitizme veya soykırıma, etnik temizliğe, Holokost'un çarpıtılmasına veya açıkça nefret söylemi çizgisini aşan herhangi bir şeye, yanlış atıflar da dahil olmak üzere her türlü nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız vardır" diyerek Barrera’nın işine son verdi.