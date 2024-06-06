Filistin'e destek verince filmden çıkarıldı: Melissa Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu

"Scream" (Çığlık) serisinin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmıştı. Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiirini okuduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Filistin'e destek verince filmden çıkarıldı: Melissa Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu - 1

Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımı nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılan Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Gazzeli 20 yaşındaki Haydar el Gazali'nin şiirini okudu.

N-LIFE HABERLERİ

Filistin'e destek verince filmden çıkarıldı: Melissa Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu - 2

Barrera, sosyal medya platformu Instragram üzerinden, Filistin Edebiyat Festivali'nin Los Angeles'ta düzenlediği "Filistin İçin Yazma Özgürlüğü" programı için video mesaj paylaştı.

Filistin'e destek verince filmden çıkarıldı: Melissa Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu - 3

Şehir dışında olması nedeniyle programa katılamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Barrera, video mesajında, Gazze'de mahsur kalan 20 yaşındaki şair Haydar el Gazali'nin "üniversitedeki gençlerin intifada"sına atfen yazdığı şiiri seslendirdi:

"Bugün üniversitelerdeki özgür gençliğin intifadası;

Çığlıklarını rüzgara bırakıyor.

Bugün bizimki gibi yaralı ve katledilmiş kalpler görüyoruz,

Ağlamaya vakti olmayan anneler için ağlıyorlar.

Bugün üniversitelerdeki özgür gençlerin intifadası;

İnsanlık sınavını geçemeyen herkes sınıfta kalacak.

Bugün dünya öyle bir adalet ve insanlık gösteriyor ki,

Benimle ağlıyor, benimle kanıyor ve yerdeki bir çocuğun kesik eli gibi kaynıyor.

Biz beyaza bürünmüş şeytanlar tarafından mahkum edilmiş iyi bir dünyayız.

Neden tek bir dünya olamıyoruz?

Neden birlikte büyümüyoruz?

Benim sesim, sizin sesiniz,

Benim kanım, eğer sizi öfkelendiriyorsa artık sizin kanınız oldu.

Çocuklarınıza dünyanın, tek bir beden ve sınırlarının yapay olduğunu öğretin.

Öldürmeyi reddetmeyenin ölümü kolay olur.

Göğsümüzdeki ateşi durdurun!

Ateşi durdurun ki toprağımızı ekip sizi besleyebilelim."

Filistin'e destek verince filmden çıkarıldı: Melissa Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu - 4

GAZZE PAYLAŞIMINDAN DOLAYI BARRERA'NIN İŞİNE SON VERİLMİŞTİ

Barrera, Kasım 2023'te Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada Gazze'de yaşananları "toplama kamplarına" benzetmiş ve Batı medyasının sadece İsrail'in bakış açısını yansıttığını ifade etmişti.

"Çığlık 7" filminin yapımcıları paylaşımın "antisemitizm" içerdiği iddiasıyla Barrera'nın işine son vermişti.

Filistin'e destek verince filmden çıkarıldı: Melissa Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu - 5

Barrera Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’ye toplama kampı gibi davranılıyor. Herkesi bir araya toplamak, gidecek yer yok, elektrik yok, su yok… İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi. Ve tıpkı tarihlerimiz gibi, hala sessizce tüm olanları izliyorlar. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor” demişti.

Yapım şirketi Spyglass, "Duruşumuz net bir şekilde açıktır: Antisemitizme veya soykırıma, etnik temizliğe, Holokost'un çarpıtılmasına veya açıkça nefret söylemi çizgisini aşan herhangi bir şeye, yanlış atıflar da dahil olmak üzere her türlü nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız vardır" diyerek Barrera’nın işine son verdi.

Filistin'e destek verince filmden çıkarıldı: Melissa Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu - 6

Filmin yönetmeni Christopher Landon, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine, “Her şey berbat. Bağırmayı kesin. Bu benim aldığım bir karar değildi” diyerek kendisinin, kadrodan çıkarma kararında rolü olmadığını belirtti.

2021'de "In the Heights" filmindeki rolüyle yıldızı parlayan Barrera, Çığlık serisine 2022'de gösterilen altıncı filmde dahil olmuştu. 

Filistin'e destek verince filmden çıkarıldı: Melissa Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu - 7

Barrera, filmin kadrosunda çıkarılma haberlerinin ardından sosyal medya hesabında "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Antisemitizm ve İslam karşıtlığını kınadığını vurgulayan Barrera, "Bu dünyadaki her insan, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüsü ne olursa olsun, eşit insan haklarını, saygınlığı ve elbette özgürlüğü hak ediyor" ifadesini kullandı.

"SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Hiçbir yönetim organının eleştirinin üzerinde olmaması gerektiğine" inandığını belirten Barrera, "Sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu, önemsediğim konular hakkında farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım. En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil" dedi.

Barrera, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Batı medyasını "tek taraflı" olmakla suçlamıştı.

Filistin'e destek verince filmden çıkarıldı: Melissa Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu - 8

O DA FİLMDEN AYRILDI

Barrera'nın kadrodan çıkarılmasının ardından ABD'li oyuncu Jenna Ortega da "Çığlık 7" filminin kadrosundan ayrıldı.

Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri nedeniyle filmden ayrıldığı doğrulandı.

Ancak yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımları yapan Ortega'nın, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edildi.

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