Finlandiya Başbakanı Sanna Marin parti görüntülerinin ardından konuştu: Kızgınım

"BEN GERÇEK BİR İNSANIM, ÖYLE OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİM"

Marin, o tarihte devlet televizyonu Yle tarafından yapılan bir televizyon röportajında, "Yanlış yaptım. Durumu daha dikkatli değerlendirmeliydim. Ama başbakan olmama rağmen bir birey ve gerçek bir insanım. Bu yüzden davranış şeklimi değiştirmeyeceğim. Tabii ki ne söylediğime dikkat etmeliyim. Çünkü sözlerim, bütün bir hükümeti temsil edilebilir, ama ben hala bir insanım ve gelecekte de insan olacağım" diye konuşmuştu.

FİNLANDİYA BAŞBAKANI MARİN'İN PARTİ GÖRÜNTÜLERİ / VİDEO HABER