Finlandiya Başbakanı Sanna Marin parti görüntülerinin ardından konuştu: Kızgınım

Haberler - ntv.com.tr - Reuters | 19.08.2022 - 09:48 - Son Güncelleme : 19.08.2022 - 11:30
Finlandiya'nın Kuopio kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Marin, "Bu videolar kişisel ve özel bir alanda çekildi. Bunların kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Biraz gürültülü bir parti yaptık. Dans ettim ve şarkı söyledim" dedi.
Bununla birlikte görüntülerde Marin ve diğer beş arkadaşı kameraya doğru poz vererek dans ediyor. Başka bir video ise Marin'i yerde kameraya doğru şarkı söylerken gösteriyor.
Diğer taraftan, Marin'in bazı muhaliflerini onun bu davranışının bir başbakana yakışmadığını söyleyerek eleştirdi. Muhalefet milletvekili Mikko Karna, Marin'in uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söyledi.
Ancak, Marin gazetecilere verdiği demeçte, parti sırasında alkol tüketildiğini ancak, herhangi bir uyuşturucu kullanımından haberdar olmadığını söyledi. Bu arada destekçileri de Finlandiya Başbakanı’nı savundu ve eleştirmenleri çifte standart uygulamakla suçladı.
İsveç Uppsala Üniversitesi'nde Barış ve Çatışma Araştırmaları Profesörü Ashok Swain, "Neden Marin işten sonra parti yapamıyor? Liderlerimizin insan olmamalarını mı bekliyoruz?" şeklinde bir tweet attı.
Marin, görüntülerinin sızdırılmasının bir şantaj planının parçası olduğunu reddederek, "Şantaj olduğunu düşünmüyorum. Ancak, bunlar özel videolar ve halk tarafından görülmemeliydiler. Bu yaz bir evde çekildiler. Kimin evi olduğunu söylemeyeceğim" dedi.
Öte yandan, Marin'in özel hayatı ilk kez gündeme gelmedi. Finlandiya Dışişleri Bakanı’nın Covid-19 için pozitif test etmesinin ardından bir gece kulübünde eğlendiğinin ortaya çıkmasından sonra Marin, 2021'de halktan özür dilemişti.
Marin, o tarihte devlet televizyonu Yle tarafından yapılan bir televizyon röportajında, "Yanlış yaptım. Durumu daha dikkatli değerlendirmeliydim. Ama başbakan olmama rağmen bir birey ve gerçek bir insanım. Bu yüzden davranış şeklimi değiştirmeyeceğim. Tabii ki ne söylediğime dikkat etmeliyim. Çünkü sözlerim, bütün bir hükümeti temsil edilebilir, ama ben hala bir insanım ve gelecekte de insan olacağım" diye konuşmuştu.
FİNLANDİYA BAŞBAKANI MARİN'İN PARTİ GÖRÜNTÜLERİ / VİDEO HABER