Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in parti görüntüleri gündemde

Haberler | 18.08.2022 - 10:12 - Son Güncelleme : 18.08.2022 - 10:22
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, katıldığı bir partiden yansıyan görüntülerle gündemde. Ülkenin en genç başbakanı olan 36 yaşındaki Marin'in katıldığı bir partiye ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Söz konusu videoda Marin bir grup arkadaşıyla içki içerken, dans edip Finli rapçi Petri Nygård ve pop şarkıcısı Antti Tuisku'nun şarkılarını söylerken görülüyor.
Fin Iltalehti gazetesine göre söz konusu videoda Marin'e şarkıcı Alma, TV sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi ve radyo sunucusu Karoliina Tuominen eşlik ediyor.
Ünlü isimler ile eğlenen Marin'in bu görüntüsü ile ilgili haberde, "Videolara dayanarak, ne zaman ve nerede çekildiklerini kesin olarak söylemek mümkün değil" denildi.
Görüntülerin internette yer alması sonrası gazete Marin veya ekibine ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını duyurdu.
Marin, en son başkent Helsinki'deki Flow Festivali'nde çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Yazar Tom Moyan, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in Flow Festival’de çekilmiş bir fotoğrafını Twitter’dan paylaşmıştı. Resmi fotoğrafçısı Janita Autio ile objektiflere poz veren Marin, bu fotoğrafla bir kez daha gündem olmayı başarmıştı.
Bir festival katılımcısıyla daha fotoğrafı paylaşılan Marin, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isim olmuş, pek çok kullanıcı başbakanın kıyafetini aramıştı. Kullanıcılar kısa sürede söz konusu kıyafetin bit pazarı benzeri bir yerden sadece 8 euro'ya satın alındığını ortaya çıkarmıştı.
Rock ve metal müziğe düşkünlüğüyle tanınan Marin, daha önce Ruisrock festivaline katılmış, deri ceket, kot şort ve bottan oluşan tarzıyla gündeme gelmişti.