Forbes açıkladı: Ünlüler dünyasının en zengin kadınları
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınlarını açıkladı. Amerika'nın en büyük yapı malzeme distribütörlerinden biri olan ABC Supply'ın başkanı Diane Hendrick'in ilk sırada yer aldığı listede, eğlence ve sanat dünyasından birçok isim bulunuyor.
ABD merkezli Forbes dergisi, Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı. Girişimleri ve sektördeki başarılarıyla servetini artıran kadınları sıralayan Forbes'un listesinde birçok ünlü isim yer alıyor.
Ünlü sunucu Oprah Winfrey, 3 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.