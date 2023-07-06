Forbes dergisi 2023'ün ilk yarısını değerlendirdi

ABD merkezli Forbes dergisi, 2023 yılının ilk yarısının raporunu çıkardı. Eğlence dünyasından birçok ismin yer aldığı listede Elon Musk, Prens Harry ve Cristiano Ronaldo gibi isimler yer aldı.

Forbes dergisi 2023'ün ilk yarısını değerlendirdi - 1

Forbes dergisi, yıl sonu gelmeden eğlence sektörünün enlerini belirledi.

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, 300 milyon dolar hasılatı aşarak yılın en büyük konser turnesine imza attı. Şarkıcı, Harry Styles, Bruce Springsteen ve Elton John gibi isimleri geride bıraktı.

"Phantom of the Opera" (Operadaki Hayalet) ise yılın en büyük Broadway gösterisi oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Forbes dergisi 2023'ün ilk yarısını değerlendirdi - 2

Portekizli yıldız futbolcu Christiano Ronaldo, 593 milyon takipçi ile Instagram'ın en çok takip edilen ismi.

Khaby Lame ise 161 milyon takipçi ile TikTok'ta en çok takipçisi olan isim oldu.

Forbes dergisi 2023'ün ilk yarısını değerlendirdi - 3

Elon Musk'ın "Twitter'ı olup da hiçbir şey paylaşmayanlar" ifadesinin yer aldığı paylaşımı en çok beğenilen tweet oldu.

Forbes dergisi 2023'ün ilk yarısını değerlendirdi - 4

Prens Harry'nin "Spare" isimli kitabı 1,2 milyon satış rakamıyla en çok satan kitap oldu.

Emily Henry imzalı "Happy Place" kitabı ise en çok satan roman oldu.

Forbes dergisi 2023'ün ilk yarısını değerlendirdi - 5

Film kategorisinde "Süper Mario Kardeşler Filmi" 573 milyon dolar hasılat ile yılın en çok izlenen filmi oldu. Animasyon türündeki film, iki musluk tamircisi olan Luigi ve Mario kardeşlerin maceralarını konu alıyor.

Oyun kategorisinde "Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom" yılın en iyi oyunu oldu.

Forbes dergisi 2023'ün ilk yarısını değerlendirdi - 6

Celine Song imzalı "Geçmiş Yaşamlar" (Past Lives) en iyi eleştiri alan film olurken "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey" en kötü eleştiri alan film oldu.

Forbes dergisi 2023'ün ilk yarısını değerlendirdi - 7

Amsterdam'daki "Johannes Vermeer" sergisi, yılın en çok ziyaret edilen müze etkinliği oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER