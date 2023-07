Forbes dergisi 2023'ün ilk yarısını değerlendirdi

Film kategorisinde "Süper Mario Kardeşler Filmi" 573 milyon dolar hasılat ile yılın en çok izlenen filmi oldu. Animasyon türündeki film, iki musluk tamircisi olan Luigi ve Mario kardeşlerin maceralarını konu alıyor.

Oyun kategorisinde "Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom" yılın en iyi oyunu oldu.