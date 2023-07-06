Forbes dergisi 2023'ün ilk yarısını değerlendirdi
ABD merkezli Forbes dergisi, 2023 yılının ilk yarısının raporunu çıkardı. Eğlence dünyasından birçok ismin yer aldığı listede Elon Musk, Prens Harry ve Cristiano Ronaldo gibi isimler yer aldı.
Forbes dergisi, yıl sonu gelmeden eğlence sektörünün enlerini belirledi.
Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, 300 milyon dolar hasılatı aşarak yılın en büyük konser turnesine imza attı. Şarkıcı, Harry Styles, Bruce Springsteen ve Elton John gibi isimleri geride bıraktı.
"Phantom of the Opera" (Operadaki Hayalet) ise yılın en büyük Broadway gösterisi oldu.