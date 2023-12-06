Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı

Forbes dergisi, medya ve eğlence dünyasında "En Güçlü 10 Kadın" listesini açıkladı. 100 kadının "Dünyanın En Güçlü Kadınları" başlığı altında sıralandığı listeden 10 isim, "medya ve eğlence" dünyasından isimler.

100 kişilik "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesinin bir numarasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer alıyor. Peki, medya ve eğlence dünyasında en güçlü kadın kim? İşte Forbes'un listesi...