Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı

Forbes dergisi, "Dünyanın En Güçlü Kadınları" başlığı altında 100 kişilik listeyi açıkladı. Listede medya ve eğlence dünyasından "En Güçlü 10 Kadın"ın isimleri de sıralandı.

Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı - 1

Forbes dergisi, medya ve eğlence dünyasında "En Güçlü 10 Kadın" listesini açıkladı. 100 kadının "Dünyanın En Güçlü Kadınları" başlığı altında sıralandığı listeden 10 isim, "medya ve eğlence" dünyasından isimler.

100 kişilik "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesinin bir numarasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer alıyor. Peki, medya ve eğlence dünyasında en güçlü kadın kim? İşte Forbes'un listesi...

N-LIFE HABERLERİ

Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı - 2

10. Rihanna

100 kişilk listede 74'üncü sırada.

Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı - 3

9. Bela Bajaria

Netflix'te içerik yöneticisi olan Bajaria, 100 kişilik listede 67'nci.

Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı - 4

8. Suzanne Scott

Fox News'in CEO'su, 100 kişilik listede 64'üncü sırada.

Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı - 5

7. Jennifer Salke

Amazon Stüdyoları Başkanı, 100 kişilik listede 58'inci.

Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı - 6

6. Donna Langley

Universal Pictures'ın yöneticisi, geniş listede 57'nci sırada.

Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı - 7

Disney Entertainment'ın ortak yöneticisi, 100 kişilik listenin 39'uncusu.

Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı - 8

4. Shari Redstone

Paramount'ın yönetim kurulu başkanı, geniş listede 37'nci sırada.

Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı - 9

3. Beyonce

Beyonce, 100 kişilik listede 36'ncı sırada.

Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı - 10

2. Oprah Winfrey

Ünlü televizyoncu 100 kişilik listede 31'inci sırada.

Forbes En Güçlü Kadınlar listesini açıkladı - 11

1. Taylor Swift

Ünlü şarkıcı, en güçlü 100 kadın arasında 5'inci sırada yer alıyor.

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