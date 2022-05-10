Formula 1 2022 Miami Grand Prix'e ünlü isimler katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 12:01 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 12:04
Spor tutkunlarının merakla beklediği 2022 Miami Grand Prix başladı. Formula 1 yarışlarının gerçekleştiği Miami'ye akın eden ünlü isimler, kıyasıya mücadeleyi takip etti.
İşte eğlence ve spor dünyasının bir araya geldiği Grand Prix'ten ünlü görüntüleri..
David Beckham'ın model oğlu Romeo Beckham ve sevgilisi
Şarkıcı ve oyuncu Paris Hilton
Oyuncu Ashton Kutcher
Ünlü tenis oyuncusu Serena Williams
Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton
Latin şarkıcı Bad Bunny