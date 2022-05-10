Formula 1 2022 Miami Grand Prix'e ünlü isimler katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 12:01 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 12:04

Miami’de düzenlenen Formula 1 Grand Pix yarışlarına spor ve eğlence dünyasından birçok ünlü isim katıldı. David Beckham ve Lewis Hamilton gibi isimler yarışları yakından takip etti.

Formula 1 2022 Miami Grand Prix'e ünlü isimler katıldı - 1

Spor tutkunlarının merakla beklediği 2022 Miami Grand Prix başladı. Formula 1 yarışlarının gerçekleştiği Miami'ye akın eden ünlü isimler, kıyasıya mücadeleyi takip etti.

İşte eğlence ve spor dünyasının bir araya geldiği Grand Prix'ten ünlü görüntüleri..

Formula 1 2022 Miami Grand Prix'e ünlü isimler katıldı - 2

Formula 1 2022 Miami Grand Prix'e ünlü isimler katıldı - 3

David Beckham'ın model oğlu Romeo Beckham ve sevgilisi

Formula 1 2022 Miami Grand Prix'e ünlü isimler katıldı - 4

Şarkıcı ve oyuncu

Formula 1 2022 Miami Grand Prix'e ünlü isimler katıldı - 5

Oyuncu Ashton Kutcher

Formula 1 2022 Miami Grand Prix'e ünlü isimler katıldı - 6

Ünlü tenis oyuncusu Serena Williams

Formula 1 2022 Miami Grand Prix'e ünlü isimler katıldı - 7

Formula 1 yarışçısı

Formula 1 2022 Miami Grand Prix'e ünlü isimler katıldı - 8

Latin şarkıcı Bad Bunny

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