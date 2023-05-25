Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti?

Başrolde yer aldığı "Asteroid City" filminin Cannes Film Festivali prömiyerinde kırmızı halıya eşi Rita Wilson ile birlikte çıkan Tom Hanks, "Kavga ettiler" haberlerine konu olan fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Rita Wilson, orada neler olduğuna açıklık getirdi.

Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti? - 1

Oscar ödüllü aktör Tom Hanks, önceki gün katıldığı Cannes Film Festivali kırmızı halısında soğukkanlılığını yitirmiş olarak göründüğü fotoğraflarla gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti? - 2

66 yaşındaki Hanks ve aynı yaştaki şarkıcı eşi Rita Wilson, kırmızı halının üzerinde biriyle konuşurken gergin ve kızgın yüz ifadeleri manşetlere yansıdı. Bir tartışma yaşandığı iddiaları öne sürülürken, duruma Rita Wilson açıklık getirdi.

Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti? - 3

Söz konusu fotoğraflardan bazılarını Instagram'da paylaşan Wilson, "Buna 'Seni duyamıyorum, insanlar bağırıyor' 'Ne dedin?' 'Nereye gitmemiz gerekiyor?' diyalogu deniyor" ifadesini kullandı. Ünlü şarkıcı, "Ama bu hikaye satmaz! İyi denemeydi. Güzel zaman geçirdik! Gidin ve Asteroid City'yi izleyin" dedi.

Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti? - 4

Tom Hanks ve Rita Wilson'ın gergin ifadeleri, bir tartışmaya bağlıymış gibi algılansa da Wilson, gerçeğin sadece gürültülü ortamda diyalog kurmanın zorluğu olduğunu açıkladı.

Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti? - 5

Hanks ve Wilson'ın hayranları, ikilinin, Hollywood'un en nazik çiftlerinden biri olduğunu söyleyerek, kırmızı halıdaki görüntünün bir kavga görüntüsü olmamasının kendileri için sürpriz olmadığını savundu.

Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti? - 6

Mutlu çift, Tom Hanks'in başrolde yer aldığı "Asteroid City" filminin prömiyeri için Cannes'daydı.

Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti? - 7

Wes Anderson’ın yeni filminde Hanks'in yanı sıra Scarlett Johansson, Rupert Friend, Maya Hawke ve Bryan Cranston'dan oluşan bir yıldızlar kadrosu yer alıyor.

Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti? - 8

Kırmızı halıda filmin tüm kadrosu hazır bulundu.

Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti? - 9

Tom Hanks ve Rita Wilson, bir ara basına dans ederek poz verdi.

Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti? - 10
Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti? - 11
Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti? - 12
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