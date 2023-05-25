Fotoğraflar gerçekte neyi anlatıyor: Tom Hanks kırmızı halıda kavga mı etti?

Söz konusu fotoğraflardan bazılarını Instagram'da paylaşan Wilson, "Buna 'Seni duyamıyorum, insanlar bağırıyor' 'Ne dedin?' 'Nereye gitmemiz gerekiyor?' diyalogu deniyor" ifadesini kullandı. Ünlü şarkıcı, "Ama bu hikaye satmaz! İyi denemeydi. Güzel zaman geçirdik! Gidin ve Asteroid City'yi izleyin" dedi.