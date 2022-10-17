Freddie Mercury'nin 1974 model arabası açık artırmaya çıkarılıyor

Rock müziğin efsanevi ismi Freddie Mercury, tüm dünyada bir ikon olarak kabul ediliyor. Özellikle 1980’li yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran The Queen grubunun solisti, en meşhur olduğ dönemde stüdyoya 1974 model gri Rolls-Royce otomobiliyle gidiyordu. 1991 yılında hayatını kaybeden Mercury’nin kendisi gibi ünlü otomobili, şimdi satışa çıkarılıyor.