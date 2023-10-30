Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünün ardından son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı
"Friends" dizisinde Chandler Bing karakterini canlandıran ünlü aktör Matthew Perry'nin evinin jakuzisinde ölü bulunduğu haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını yasa boğdu. 54 yaşında ölen Perry'nin son anlarına dair ayrıntılar netleşti.
"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.
Evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan Perry, 54 yaşındaydı. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Perry'ye otopsi yapılacak.