Futbolcu Jake Daniels eşcinsel olduğunu açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yaptığı açıklamada, "Jake cesaretin için sana teşekkür ederim. Bu açıklamayı yapmak dev bir cesaret ister ve sen saha içinde ve dışında birçok kişi için bir esin kaynağı olacaksın" dedi.



1990'da İngiliz futbolcu Justin Fashanu eşcinsel olduğunu açıklamış ancak 1998'de intihar etmişti.