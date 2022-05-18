Futbolcu Jake Daniels eşcinsel olduğunu açıkladı

Haberler | 18.05.2022 - 10:43
İngiltere Championship Ligi ekibi Blackpool'un futbolcusu Jake Daniels eşcinsel olduğunu duyurdu.
Daniels, takımının internet sitesinden yayımladığı açıklamada bu sezonun sahada kendisi için harika geçtiğini, ancak saha dışında gerçekte kendisinin kim olduğunu sakladığını belirterek "Kendimi bildim bileli hep eşcinsel oldum ve şimdi bunu açıklayarak kendim olmanın zamanı geldiğini hissediyorum" dedi.
"Bu ülkede cinselliğimi açıklayarak bir bilinmeze doğru adım atan ilk furbolculardan biriyim" ifadelerini kullanan genç futbolcu bu açıklama için Avustralya'daki Adelaide United kulübü oyuncularından Josh Cavallo'nun kendini açıkça eşcinsel olarak tanımlamasından esinlendiğini belirtti.
Kendisinin de bunu yaparak bir rol modeli olmak istediğini kaydeden Daniels cinselliğini açıklamaktan rahatsızlık duyanlara "Kim olduğunuzu değiştirmek zorunda değilsiniz" diyerek seslendi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yaptığı açıklamada, "Jake cesaretin için sana teşekkür ederim. Bu açıklamayı yapmak dev bir cesaret ister ve sen saha içinde ve dışında birçok kişi için bir esin kaynağı olacaksın" dedi.
1990'da İngiliz futbolcu Justin Fashanu eşcinsel olduğunu açıklamış ancak 1998'de intihar etmişti.