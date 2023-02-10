Gamze Özçelik: Ümit etmekten vazgeçme

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelere yemek dağıtıyor.
Afet bölgesinden zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gamze Özçelik, "Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyoruz. Sığınacağımız temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir yerimiz yok. Soğuk, yokluk ve her şeyin ötesinde kocaman bir karanlık ve korku... 'Bu da geçer yahu' diyoruz. İnşallah" ifadelerini kullandı.
Enkaz altından çıkarılan minik bir bebeği de yayınlayan Gamze Özçelik, "Tanık olduğumuz bazı anlar bize 'ayakta dur ve ümit etmekten vazgeçme' diyor" mesajını yazdı.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 388'e, yaralıların sayısı 77 bin 711'e yükseldi.
Göçük altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken yardım faaliyetleri de sürüyor. Gönüllüler ve birçok ünlü isim de deprem bölgesi için seferber oldu.