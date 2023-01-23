Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın büyük acısı: Canım annemi kaybettik

Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncunun dostları destek oldu.

Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın büyük acısı: Canım annemi kaybettik - 1

Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Parlar'a dostları destek oldu.

Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın büyük acısı: Canım annemi kaybettik - 2

Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefatıyla yıkıldı.

Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın büyük acısı: Canım annemi kaybettik - 3

Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, 'Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.' ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın büyük acısı: Canım annemi kaybettik - 4

Cem Yılmaz ile birlikte oynadığı İftarlık Gazoz filminde canlandırdığı 'Adem' rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını Film setinde öğrendiğini söylemişti:

Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın büyük acısı: Canım annemi kaybettik - 5

"İftarlık Gazoz filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım... Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok."

N-LIFE HABERLERİ

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