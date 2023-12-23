Gigi Hadid-Bradley Cooper ilişkisi "giderek ciddileşiyor" iddiası
Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan Maestro filmiyle adından söz ettiren Bradley Cooper ile ABD'li model Gigi Hadid'in ilişki yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin ilişkisinin giderek ciddileştiği öne sürüldü.
Keskin Nişancı, Limitsiz ve Düzenbaz filmleriyle tanınan Bradley Cooper'ın adı bir süredir ABD'li model Gigi Hadid ile anılıyor. İkili geçtiğimiz haftalarda New York'ta akşam yemeği yerken görüntülendi.