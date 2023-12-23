Gigi Hadid-Bradley Cooper ilişkisi "giderek ciddileşiyor" iddiası

Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan Maestro filmiyle adından söz ettiren Bradley Cooper ile ABD'li model Gigi Hadid'in ilişki yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin ilişkisinin giderek ciddileştiği öne sürüldü.

Gigi Hadid-Bradley Cooper ilişkisi "giderek ciddileşiyor" iddiası - 1

Keskin Nişancı, Limitsiz ve Düzenbaz filmleriyle tanınan Bradley Cooper'ın adı bir süredir ABD'li model Gigi Hadid ile anılıyor. İkili geçtiğimiz haftalarda New York'ta akşam yemeği yerken görüntülendi.

N-LIFE HABERLERİ

Gigi Hadid-Bradley Cooper ilişkisi "giderek ciddileşiyor" iddiası - 2

Ancak ikili hala ilişkilerini doğrulamadı. People dergisine konuşan çifte yakın kaynaklar çiftin ilişkisinin "çok iyi gittiğini" söyledi.

Kaynaklar "İlişkileri giderek daha da ciddileşiyor. Gigi, Bradley ile Philadephia'da birlikte zaman geçiriyor hatta" ifadelerini kullandı.

Gigi Hadid-Bradley Cooper ilişkisi "giderek ciddileşiyor" iddiası - 3

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Öte yandan çiftin ilişkisinin sanılandan daha önce başladığı belirtildi.

Gigi Hadid-Bradley Cooper ilişkisi "giderek ciddileşiyor" iddiası - 4

Bir kız çocuk sahibi olduğu Zayn Malik ile 2021 yılında yollarını ayıran 28 yaşındaki Gigi Hadid, son dönemde Leonardo DiCaprio ile birlikteydi.

Gigi Hadid-Bradley Cooper ilişkisi "giderek ciddileşiyor" iddiası - 5

Cooper ise model Irina Shayk ile Lea De Seine (6) bir kız çocuk sahibi.

Gigi Hadid-Bradley Cooper ilişkisi "giderek ciddileşiyor" iddiası - 6

İkili ayrılsa da sık sık görüşüyor ve tatile çıkıyor

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