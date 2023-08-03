Gigi Hadid kardeşi Bella Hadid'in sağlık durumu hakkında konuştu
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid'in Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Gigi Hadid de kardeşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid'in uzun süredir ortalarda olmaması dikkat çekmişti.
Ünlü modelin uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.