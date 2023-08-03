Gigi Hadid kardeşi Bella Hadid'in sağlık durumu hakkında konuştu

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid'in Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Gigi Hadid de kardeşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Gigi Hadid kardeşi Bella Hadid'in sağlık durumu hakkında konuştu - 1

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid'in uzun süredir ortalarda olmaması dikkat çekmişti.

Ünlü modelin uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Gigi Hadid kardeşi Bella Hadid'in sağlık durumu hakkında konuştu - 2

"GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR"

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından kardeşi Bella ile defilede çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan Gigi Hadid, “Geri dönmek için sabırsızlanıyor” ifadelerini kullandı.

Gigi Hadid kardeşi Bella Hadid'in sağlık durumu hakkında konuştu - 3

Gigi Hadid, sözlerine "Geçen haftaki bu gönderiye değinmek istiyorum. Bella, Lyme hastalığı için uzun ve yoğun bir tedaviyi yeni bitirdi. (Bazılarının, gelecek sezon şovlara geri döneceği sözü olarak görevimi almasını istemedim.) Onunla çok gurur duyuyorum ve kendini ne zaman hazır hissederse geri dönüşü için can atıyorum" diye devam etti.

Gigi Hadid kardeşi Bella Hadid'in sağlık durumu hakkında konuştu - 4

UZUN YILLARDIR LYME HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Öte yandan Bella Hadid, 2020 yılında her gün hastalığının en az 10 semptomuyla savaştığını söylemişti.

Gigi Hadid kardeşi Bella Hadid'in sağlık durumu hakkında konuştu - 5

Lyme hastalığı hakkında yaşadığı semptomları hakkında konuşan yıldız,  baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet gibi belirtilerle karşılaştığını paylaşmıştı.

Gigi Hadid kardeşi Bella Hadid'in sağlık durumu hakkında konuştu - 6

Bella Hadid yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıklamıştı.

Gigi Hadid kardeşi Bella Hadid'in sağlık durumu hakkında konuştu - 7

Hadid, “Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyoum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım" demişti.

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