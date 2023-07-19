Gigi Hadid uyuşturucu madde taşıdığı için tutuklandı

"YASAL BİR MADDEYDİ"

Sözcüsü, "Gigi, New York'ta yasal olarak kullanılan tıbbi lisanslı bir uyuşturucu maddeyle seyahat ediyordu. Bu madde, aynı zamanda Büyük Cayman'de de 2017'den beri yasal. Dolayısıyla onun sicili temiz kaldı ve adadaki zamanının tadını çıkarıyor" dedi.