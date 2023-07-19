Gigi Hadid uyuşturucu madde taşıdığı için tutuklandı
Dünyaca ünlü süper model seyahate çıkarken bavulunda uyuşturucu madde bulunması nedeniyle tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Hadid, yaşadıklarını "Sonu iyi biten tüm şeyler iyidir" sözüyle açıkladı.
Ünlü süper model Gigi Hadid ve arkadaşı Leah McCarthy, tatile gittiği Karayipler bölgesinin batısında bulunan Cayman adalarında tutuklandı.
28 yaşındaki modelin havaalanında tutuklandığı öğrenildi. Tutuklanma gerekçesinin Hadid'in bavulunda uyuşturucu madde bulunması olduğu belirtildi.