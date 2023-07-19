Gigi Hadid uyuşturucu madde taşıdığı için tutuklandı

Dünyaca ünlü süper model seyahate çıkarken bavulunda uyuşturucu madde bulunması nedeniyle tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Hadid, yaşadıklarını "Sonu iyi biten tüm şeyler iyidir" sözüyle açıkladı.

Gigi Hadid uyuşturucu madde taşıdığı için tutuklandı - 1

Ünlü süper model Gigi Hadid ve arkadaşı Leah McCarthy, tatile gittiği Karayipler bölgesinin batısında bulunan Cayman adalarında tutuklandı.

28 yaşındaki modelin havaalanında tutuklandığı öğrenildi. Tutuklanma gerekçesinin Hadid'in bavulunda uyuşturucu madde bulunması olduğu belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Gigi Hadid uyuşturucu madde taşıdığı için tutuklandı - 2

KEFALETLE SERBEST KALDI

10 Temmuz'da gerçekleşen tutuklanma olayı sonrası cezaevine konulan Hadid ve arkadaşının bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tutuklanma haberi bir söylenti olarak yayılırken, Hadid'in sözcüsü açıklama yaparak olayı doğruladı.

Gigi Hadid uyuşturucu madde taşıdığı için tutuklandı - 3

"YASAL BİR MADDEYDİ"

Sözcüsü, "Gigi, New York'ta yasal olarak kullanılan tıbbi lisanslı bir uyuşturucu maddeyle seyahat ediyordu. Bu madde, aynı zamanda Büyük Cayman'de de 2017'den beri yasal. Dolayısıyla onun sicili temiz kaldı ve adadaki zamanının tadını çıkarıyor" dedi.

Gigi Hadid uyuşturucu madde taşıdığı için tutuklandı - 4

"SONU İYİ BİTEN TÜM ŞEYLER İYİDİR"

Hadid de arkadaşıyla çıktığı tatilden fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyadan paylaşırken, "Sonu iyi biten tüm şeyler iyidir" notunu düşerek, yaşadığı kötü tecrübeyi geride bıraktığı mesajını verdi.

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