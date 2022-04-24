Gigi Hadid'in 27'nci doğum gününe ünlü akını

Haberler - ntv.com.tr | 24.04.2022 - 12:41

Dün 27 yaşına basan ünlü süper model Gigi Hadid, pek çok ünlü ismin katıldığı bir davetle yeni yaşını kutladı. Blake Lively'den Emily Ratajkowski'ye ünlü yıldızlar, Gigi Hadid için bir araya geldi.

Gigi Hadid'in 27'nci doğum gününe ünlü akını - 1

Dünyaca ünlü süper model 27 yaşına girdi. Amerikalı modelin doğum günü için ailesi ve arkadaşları New York'taki Zero Bond adlı mekanda bir araya geldi. Çocuğunun babası Zayn Malik'ten Ekim 2021'de ayrılan Hadid, doğum günü partisine tek başına katıldı. Beyaz transparan kıyafetiyle dikkat çeken Hadid'e kız kardeşi ünlü model , erkek kardeşi Anwar Hadid, babası Mohamed Hadid ve annesi Yolanda Hadid eşlik etti.

Gigi Hadid'in 27'nci doğum gününe ünlü akını - 2

Filistin kökenli bir Ürdün-Amerikan gayrimenkul yatırımcısı olan Mohamed Hadid, kızının doğum günü partisine tek geldi.

Gigi Hadid'in 27'nci doğum gününe ünlü akını - 3

Anne Yolanda Hadid ise sevgilisi Joseph Jingoli ile el ele tutuşarak parti mekanına giriş yaptı.

Gigi Hadid'in 27'nci doğum gününe ünlü akını - 4

Bella Hadid, parti mekanı Zero Bond'a tek başına girerken görüntülendi.

Gigi Hadid'in 27'nci doğum gününe ünlü akını - 5

Partide erkek arkadaşı Marc Kalman ile birlikte olduğu anlaşılan Bella Hadid, kutlama sonrası ablası Gigi Hadid'in evine sevgilisiyle el ele tutuşarak gitti.

Gigi Hadid'in 27'nci doğum gününe ünlü akını - 6

Blake Lively, pembe elbisesiyle partinin en dikkat çeken ismi oldu.

Gigi Hadid'in 27'nci doğum gününe ünlü akını - 7

Bir çocuk annesi ünlü model Emily Ratajkowski de yakın arkadaşı Gigi Hadid'i doğum gününde yalnız bırakmadı.

Gigi Hadid'in 27'nci doğum gününe ünlü akını - 8

Ünlü şef ve TV programcısı Antoni Porowski de pariye katılanlar arasındaydı.

Gigi Hadid'in 27'nci doğum gününe ünlü akını - 9

Eski Victoria's Secret modellerinden olan Martha Hunt, meslektaşını yalnız bırakmadı.

Gigi Hadid'in 27'nci doğum gününe ünlü akını - 10

53 yaşındaki  Danimarkalı model Helena Christensen de partinin ünlü isimleri arasındaydı.

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