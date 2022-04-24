Gigi Hadid'in 27'nci doğum gününe ünlü akını

Haberler - ntv.com.tr | 24.04.2022 - 12:41
Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid 27 yaşına girdi. Amerikalı modelin doğum günü için ailesi ve arkadaşları New York'taki Zero Bond adlı mekanda bir araya geldi. Çocuğunun babası Zayn Malik'ten Ekim 2021'de ayrılan Hadid, doğum günü partisine tek başına katıldı. Beyaz transparan kıyafetiyle dikkat çeken Hadid'e kız kardeşi ünlü model Bella Hadid, erkek kardeşi Anwar Hadid, babası Mohamed Hadid ve annesi Yolanda Hadid eşlik etti.
Filistin kökenli bir Ürdün-Amerikan gayrimenkul yatırımcısı olan Mohamed Hadid, kızının doğum günü partisine tek geldi.
Anne Yolanda Hadid ise sevgilisi Joseph Jingoli ile el ele tutuşarak parti mekanına giriş yaptı.
Bella Hadid, parti mekanı Zero Bond'a tek başına girerken görüntülendi.
Partide erkek arkadaşı Marc Kalman ile birlikte olduğu anlaşılan Bella Hadid, kutlama sonrası ablası Gigi Hadid'in evine sevgilisiyle el ele tutuşarak gitti.
Blake Lively, pembe elbisesiyle partinin en dikkat çeken ismi oldu.
Bir çocuk annesi ünlü model Emily Ratajkowski de yakın arkadaşı Gigi Hadid'i doğum gününde yalnız bırakmadı.
Ünlü şef ve TV programcısı Antoni Porowski de pariye katılanlar arasındaydı.
Eski Victoria's Secret modellerinden olan Martha Hunt, meslektaşını yalnız bırakmadı.
53 yaşındaki Danimarkalı model Helena Christensen de partinin ünlü isimleri arasındaydı.