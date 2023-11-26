Gigi Hadid'in sildiği Filistin mesajına Bar Refaeli'den sert tepki

İsrail-Filistin çatışmasında tavrını açıkça Filistin'den yana koyan Gigi Hadid, son mesajıyla tepkilerin odağında. Baba tarafından Filistinli olan süper modelin paylaşıp sildiği yorumunu, İsrailli meslektaşı Bar Refaeli sert eleştirdi.

Gigi Hadid'in sildiği Filistin mesajına Bar Refaeli'den sert tepki - 1

Gigi Hadid, sosyal medyada İsrail ile Filistin arasında gelişen trajediye ilişkin yanlış olduğu öne sürülen bilgiler paylaştıktan sonra tepki çekti.

Baba tarafından Filistinli olan 28 yaşındaki süper model, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma hakkında görüşlerini paylaşmaktan çekinmiyor.

Yorumlarına destek verenler olduğu gibi, aralarında İsrail Hükümeti de olmak üzere bazı İsrail yanlıları ünlü modele tepki gösteriyor.
Cumartesi günü yaptığı ve daha sonra sildiği paylaşım sonrası Amerikalı müzik yatırımcısı Scooter Braun ve İsrailli model Bar Refaeli, Hadid'i topa tuttu.

İSRAİL HÜKÜMETİ'NDEN GİGİ HADİD'E YANIT

N-LIFE HABERLERİ

Gigi Hadid'in sildiği Filistin mesajına Bar Refaeli'den sert tepki - 2

Hadid, "İsrail, dünyada çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülkedir" diye yazdı. Mesaja, "12 yaşındayken İsrail işgali tarafından kaçırıldığı" açıklanan Ahmed Almanasra adlı çocukla ilgili bir infografik eşlik ediyordu. Grafik, çocuğun hücre hapsinde tutulduğunu iddia ederken, "Yüzlerce Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde tutuklu ve acı çekiyor" ifadesine yer veriyordu.

Daily Mail, Ahmed Almanasra'nın aslında 2015 yılında Kudüs'te birkaç kişiyi bıçakladıktan sonra tutuklandığını, daha sonra Yahudileri hedef aldığını yazdı.

Gigi Hadid'in sildiği Filistin mesajına Bar Refaeli'den sert tepki - 3

Scooter Braun, haberin ekran görüntüsünü ve aslında yanlış bilgilerin milyonlarca takipçiyle doğruymuş gibi paylaşıldığına dair mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların iyi niyetli olduğunu biliyorum ama bir çocuğun kaçırıldığını söylediğinizde, bunun bir genç olduğu ortaya çıktı ve kamera karşısında aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu iki masum sivili rastgele bıçakladı ve ardından 'Yahudileri bıçaklamak istedim' dedi. 78 milyon kişiyle paylaşmadan hemen önce gerçekleri öğrenelim.”

Gigi Hadid'in sildiği Filistin mesajına Bar Refaeli'den sert tepki - 4

Bar Refaeli de Scooter'ın gönderisini Instagram'da hikaye olarak paylaştı.

Ünlü model daha sonra, İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsüyle İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi ve Hamas'la devam eden çatışma hakkında konuşan bir röportajın yer aldığı bir video paylaştı. Sözcü, videoda, "Kızılacak çok şey olduğunu düşünüyorum ama dünyanın öfkesinin Hamas'a yöneltilmesi gerekiyor. Çünkü bu savaşı İsrail başlatmadı. Biz bu savaşı istemedik" ifadesini kullandı.

Gigi Hadid'in sildiği Filistin mesajına Bar Refaeli'den sert tepki - 5

"Savaşımız Hamas'a karşı, Filistinlilere değil" diyen sözcü, dünyayı araştırma yapmaya ve "tarihin doğru tarafında olmaya" çağırdı.
Bar Rafeli, Gigi Hadid'i etiketleyerek "Sanırım seninle konuşuyor" diye yazdı.

Gigi Hadid'in sildiği Filistin mesajına Bar Refaeli'den sert tepki - 6

Gigi Hadid henüz her iki ünlü isme de yanıt vermedi. Yalan haber olduğu öne sürülen gönderiyi sayfasından sildi, ancak ardından İsrail'de esir tutulan Filistinli çocuklarla ilgili infografikler yayınladı.

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