Gigi Hadid'in sildiği Filistin mesajına Bar Refaeli'den sert tepki
İsrail-Filistin çatışmasında tavrını açıkça Filistin'den yana koyan Gigi Hadid, son mesajıyla tepkilerin odağında. Baba tarafından Filistinli olan süper modelin paylaşıp sildiği yorumunu, İsrailli meslektaşı Bar Refaeli sert eleştirdi.
Gigi Hadid, sosyal medyada İsrail ile Filistin arasında gelişen trajediye ilişkin yanlış olduğu öne sürülen bilgiler paylaştıktan sonra tepki çekti.
Baba tarafından Filistinli olan 28 yaşındaki süper model, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma hakkında görüşlerini paylaşmaktan çekinmiyor.
Yorumlarına destek verenler olduğu gibi, aralarında İsrail Hükümeti de olmak üzere bazı İsrail yanlıları ünlü modele tepki gösteriyor.
Cumartesi günü yaptığı ve daha sonra sildiği paylaşım sonrası Amerikalı müzik yatırımcısı Scooter Braun ve İsrailli model Bar Refaeli, Hadid'i topa tuttu.