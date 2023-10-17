İsrail Hükümeti'nden Gigi Hadid'e yanıt

Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid'in İsrail ile Filistin arasında yaşanan krize dair görüşlerini sosyal medyadan bildirmesi üzerine İsrail Hükümeti'nin resmi sosyal medya hesabından yanıt verildi: Geçen hafta uyudun mu Gigi?

İsrail Hükümeti'nden Gigi Hadid'e yanıt - 1

İsrail ile Filistin arasında yaşanan krize dair konuşmasının ardından İsrail hükümeti süper model Gigi Hadid'e yanıt verdi.

Babası Filistinli olan 28 yaşındaki ünlü model, geçen hafta, çatışmaların beşinci gününde sessizliğini bozmuş ve sosyal medya hesabından yaşananlara tepki göstemişti.

"Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar alan herkesle birlikte" diye söze başlayan Hadid, "Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" ifadesini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

İsrail Hükümeti'nden Gigi Hadid'e yanıt - 2

"Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" diyen Hadid, Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini belirterek, onlarca yıldır devam eden acı verici misilleme döngüsünün Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtmişti.

İsrail Hükümeti'nden Gigi Hadid'e yanıt - 3

Hadid ayrıca üzerinde “İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik muamelesinde Yahudiliğe dair hiçbir şey yok. İsrail hükümetini kınamak Yahudi düşmanlığı değildir ve Filistinlileri desteklemek Hamas'ı desteklemek değildir” yazan bir de grafik paylaşmıştı.

İsrail Hükümeti'nden Gigi Hadid'e yanıt - 4

"GEÇEN HAFTA UYUDUN MU GIGI?"

İsral'den ünlü modele yanıt gecikmedi. Hükümetin resmi sosyal medya hesabından “Geçen hafta uyudun mu Gigi? Yoksa Yahudi bebeklerin evlerinde katledilmesine göz yumuyor musun? Sessizliğin nerede durduğunu çok net ortaya koydu. Seni anlıyoruz" şeklinde yanıt verildi.

İsrail Hükümeti'nden Gigi Hadid'e yanıt - 5

Gigi Hadid'in paylaştığı “İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik muamelesinde Yahudiliğe dair hiçbir şey yoktur. İsrail hükümetini kınamak Yahudi düşmanlığı değildir ve Filistinlileri desteklemek Hamas'ı desteklemek değildir” şeklindeki Instagram hikayesinin ekran görüntüsü paylaşıldı.

İsrail, Hadid'in bu mesajına, “Hamas'ın İsraillileri katletmesinin cesurca hiçbir yanı yok. Hamas'ı olduğu gibi kınamak Filistin karşıtı olmak değildir ve İsraillileri barbar teröristlere karşı mücadelelerinde desteklemek yapılacak doğru şeydir" şeklinde yanıt verdi.

Gigi Hadid henüz İsrail'den gelen bu mesajlara yanıt vermedi.

İsrail Hükümeti'nden Gigi Hadid'e yanıt - 6

Filistin meselesi konusunda ablası Gigi’den çok daha fazla paylaşım yapan ve bu konuda durduğu tarafı çok daha net şekilde ifade etmesiyle tanınan 27 yaşındaki Bella Hadid ise henüz son yaşananlarla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

Baba Muhammed Hadid de kızının mesajını kendi hesabında "Kızımdan tüm insanlığa..." notuyla paylaşmıştı.

İsrail Hükümeti'nden Gigi Hadid'e yanıt - 7

Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babası Muhammed Hadid, Kasım 1948'de Nasıra kentinde doğdu. Hadid ailesi şehrin İsrail güçleri tarafından ele geçirilmesiyle birlikte önce Suriye’ye sonra da ABD’ye kaçmıştı. Hem ABD hem de Ürdün vatandaşlığına sahip olan Muhammed Hadid California’da, Los Angeles ve Beverly Hills’te lüks oteller ve yerleşim yerleri inşa eden zengin bir iş insanı oldu. Hadid’in eski Hollandalı model Yolanda Hadid’le evliliğinden Gigi ve Bella’yla birlikte bir de Anwar adında 24 yaşında bir oğlu var.

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