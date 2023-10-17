İsrail Hükümeti'nden Gigi Hadid'e yanıt

Filistin meselesi konusunda ablası Gigi’den çok daha fazla paylaşım yapan ve bu konuda durduğu tarafı çok daha net şekilde ifade etmesiyle tanınan 27 yaşındaki Bella Hadid ise henüz son yaşananlarla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

Baba Muhammed Hadid de kızının mesajını kendi hesabında "Kızımdan tüm insanlığa..." notuyla paylaşmıştı.