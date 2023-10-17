İsrail Hükümeti'nden Gigi Hadid'e yanıt
Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid'in İsrail ile Filistin arasında yaşanan krize dair görüşlerini sosyal medyadan bildirmesi üzerine İsrail Hükümeti'nin resmi sosyal medya hesabından yanıt verildi: Geçen hafta uyudun mu Gigi?
İsrail ile Filistin arasında yaşanan krize dair konuşmasının ardından İsrail hükümeti süper model Gigi Hadid'e yanıt verdi.
Babası Filistinli olan 28 yaşındaki ünlü model, geçen hafta, çatışmaların beşinci gününde sessizliğini bozmuş ve sosyal medya hesabından yaşananlara tepki göstemişti.
"Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar alan herkesle birlikte" diye söze başlayan Hadid, "Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" ifadesini kullanmıştı.