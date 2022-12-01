GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu

İKON ÖDÜLÜ: KENAN DOĞULU

Ödülünü eşi Beren Saat'ten alan Kenan Doğulu, sahneye çıkar çıkmaz eşinin elini öptü. Doğulu'ya ödülünü verirken onu öpen Saat, "İkon olmak biraz Kenan'ın ruhu gibi. Küçüklüğümde o güneş kolyede fotoğrafını taşıdığım insanla yan yanayım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum" dedi.



Eşine "Seni seviyorum" diyen Kenan Doğulu ise duygulandığını söyledi. Bazı heyecanların hiç bitmediğinden bahseden ünlü şarkıcı, kariyerinde 30. yılına girdiğini belirtti ve bütün bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.