GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Ödülleri sahiplerini buldu

MOTY (Men of the Year) Türkiye'de 10. kez düzenlendi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. puhutv'de canlı yayınlanan törende; 2022'de başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. İşte GQ Türkiye “Men Of The Year 2022” ödülünü alan isimler: