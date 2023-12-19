GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu

Rol aldığı tüm projelerdeki ekip arkadaşlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Ömer dizisinin yıldızı, eşi Lara Paşalı'ya da "Kendime bir kariyer oluşturmaya çalışırken tüm eksikleri tamamladığın için teşekkür ederim. Beceremediğim her şey için de senden özür dilerim" dedi.