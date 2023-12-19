GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu
GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" bu akşam verildi. Gecede 2023 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimler seçilirken, "Ömer" dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı ve Yalı Çapkını'nın "Kaya"sı Taro Emir Tekin törene damga vurdu.
MOTY (Men of the Year) Türkiye'de 11. kez düzenlendi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Törende 2023'te başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. Geceye Star TV dizilerinin başarılı oyuncuları Tarık Emir Tekin ve Selahattin Paşalı damga vurdu.