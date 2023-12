GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu

İşte GQ Türkiye “Men Of The Year 2023” gecesinde ödül alan diğer isimler:



-Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu: Yiğit Koçak

-Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu: Şifanur Gül

-Yılın Şefi: Can Aras

-Yılın Moda Tasarımcısı: Merve Abedan

-Yılın Hype'ı: KÖFN

-Yılın İlham Veren Kadınları: Filenin Sultanları

-10. Yıl Özel İkon: Burak Özçivit

-Yılın Sporcusu: Mauro İcardi

-Yılın Göz Alıcı Başarı: Zengin Mutfağı

-Yılın Komedi İnsanı: Ata Demirer

-Zamansızlık ödülü: Teoman