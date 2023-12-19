GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" bu akşam verildi. Gecede 2023 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimler seçilirken, "Ömer" dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı ve Yalı Çapkını'nın "Kaya"sı Taro Emir Tekin törene damga vurdu.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu - 1

MOTY (Men of the Year) Türkiye'de 11. kez düzenlendi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Törende 2023'te başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. Geceye Star TV dizilerinin başarılı oyuncuları Tarık Emir Tekin ve Selahattin Paşalı damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu - 2

Şimdilerde "Yalı Çapkını" dizisiyle adından söz ettiren Taro Emir Tekin, törenden Yılın Stil Sahibi Ödülü Erkeği ödülünün sahibi oldu. Ünlü isim, aldıktan sonraki konuşmasında GQ Ailesi'ne teşekkür etti.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu - 3

Yalı Çapkını'nında "Kaya" rolüne hayat veren Tekin, sözlerine "Kendine yüklenen bir insanım. Kalbime karşı sadık olduğum için kendime teşekkür etmek istedim. Tabii şaka bir yana. Bana  öz saygıyı öğreten aileme ve beni yargılamayan dostlarıma teşekkür ederim" diye devam etti.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu - 4

Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı da gece "Yılın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Ödülünü İpek Bilgin'in elinden alan oyuncu, seçici kurula teşekkür etti.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu - 5

Paşalı, konuşmasında "Ben 2015 yılında hiçbir inancım olmadan oyunculuğu denemeye başladım. Hayat beni İpek'in kurucusu olduğu tiyatroya götürdü. Sekiz yıl sonra onun elinden bu ödülü alırken yaşadığım gururu size anlatamam" dedi ve İpek Bilgin'e çok teşekkür etti.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu - 6

Rol aldığı tüm projelerdeki ekip arkadaşlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Ömer dizisinin yıldızı, eşi Lara Paşalı'ya da "Kendime bir kariyer oluşturmaya çalışırken tüm eksikleri tamamladığın için teşekkür ederim. Beceremediğim her şey için de senden özür dilerim" dedi.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu - 7

Ödülünü kızı Pera'ya armağan ettiğini ifade eden Selahattin Paşalı, "Yeryüzünde ya da gökyüzünde nerede olursam olayım seni hep seveceğim. Umarım benim kızım olduğun için gurur duyarsın" ifadelerini kullandı.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu - 8

Ömer dizisinde "Ömer Ademoğlu" karakterine hayat veren Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı, ünlü oyuncunun ödül aldığı sırada çektiği bir fotoğrafı "Gururlu anlar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu - 9

İşte GQ Türkiye “Men Of The Year 2023” gecesinde ödül alan diğer isimler:

-Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu: Yiğit Koçak
-Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu: Şifanur Gül
-Yılın Şefi: Can Aras
-Yılın Moda Tasarımcısı: Merve Abedan
-Yılın Hype'ı: KÖFN
-Yılın İlham Veren Kadınları: Filenin Sultanları
-10. Yıl Özel İkon: Burak Özçivit
-Yılın Sporcusu: Mauro İcardi
-Yılın Göz Alıcı Başarı: Zengin Mutfağı
-Yılın Komedi İnsanı: Ata Demirer
-Zamansızlık ödülü: Teoman

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