Gucci'nin ünlü modeli Armine Harutyunyan Ermeni terör örgütüne katıldığını duyurdu
Gucci'nin 2019 yılında podyuma çıkarttığı ve güzellik algılarını yıkan görünmüyle o günden beri gündemden düşmeyen Ermeni model Armine Harutyunyan, Ermenistan'a bağlı VoMa terör örgütüne katıldığını ve Azerbaycan'a karşı atağa geçeceklerini duyurdu.
Gucci, 2019 yılında marka yüzü olarak 23 yaşındaki Ermeni asıllı Armine Harutyunyan'ı podyuma çıkartmıştı. Kemikli burnu ve kalın kaşlarıyla gündem olan Armine Harutyunyan, güzellik algılarını yıkmış, hem tepki çekmiş hem de destek görmüştü.
Modellik kariyerini başarıyla sürdüreceğini ve kendisiyle barışık olduğunu belirten Harutyunyan'ı bugün yeniden gündeme getiren, bir moda haberi değil.