Gucci'nin ünlü modeli Armine Harutyunyan Ermeni terör örgütüne katıldığını duyurdu

Gucci'nin 2019 yılında podyuma çıkarttığı ve güzellik algılarını yıkan görünmüyle o günden beri gündemden düşmeyen Ermeni model Armine Harutyunyan, Ermenistan'a bağlı VoMa terör örgütüne katıldığını ve Azerbaycan'a karşı atağa geçeceklerini duyurdu.

Gucci'nin ünlü modeli Armine Harutyunyan Ermeni terör örgütüne katıldığını duyurdu - 1

Gucci, 2019 yılında marka yüzü olarak 23 yaşındaki Ermeni asıllı Armine Harutyunyan'ı podyuma çıkartmıştı. Kemikli burnu ve kalın kaşlarıyla gündem olan Armine Harutyunyan, güzellik algılarını yıkmış, hem tepki çekmiş hem de destek görmüştü.

Modellik kariyerini başarıyla sürdüreceğini ve kendisiyle barışık olduğunu belirten Harutyunyan'ı bugün yeniden gündeme getiren, bir moda haberi değil.

N-LIFE HABERLERİ

Gucci'nin ünlü modeli Armine Harutyunyan Ermeni terör örgütüne katıldığını duyurdu - 2

Ermeni model Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldığını duyurdu. Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, terör örgütü VoMa'nın kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

Gucci'nin ünlü modeli Armine Harutyunyan Ermeni terör örgütüne katıldığını duyurdu - 3

Harutyunyan'ın katıldığını söylediği Ermeni terör örgütü Voma, "Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz" açıklamasıyla Azerbaycan'a karşı saldırı sinyalleri verdi.

Gucci'nin ünlü modeli Armine Harutyunyan Ermeni terör örgütüne katıldığını duyurdu - 4

Azerbaycan 19 Eylül'de "Dağlık Karabağ bölgesinde anayasal düzeni tesis etmek amacıyla" anti terör operasyonu başlatmıştı. 

Başlatılan operasyon 24 saatte başarıyla tamamlandı ve Ermeniler Karabağ'dan çekileceklerini açıklamıştı. Operasyon sonrası Ermenistan, yeni bir saldırı hazırlığına girişti.

Gucci'nin ünlü modeli Armine Harutyunyan Ermeni terör örgütüne katıldığını duyurdu - 5
Gucci'nin ünlü modeli Armine Harutyunyan Ermeni terör örgütüne katıldığını duyurdu - 6
Gucci'nin ünlü modeli Armine Harutyunyan Ermeni terör örgütüne katıldığını duyurdu - 7
Gucci'nin ünlü modeli Armine Harutyunyan Ermeni terör örgütüne katıldığını duyurdu - 8
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