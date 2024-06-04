Gürgen Öz ikinci kez baba oldu
Ünlü oyuncu Gürgen Öz, ikinci kez baba oldu. Oyuncu, bebeğin adını ve cinsiyetini sosyal medya hesabında açıkladı.
Emily Mahringer ile Danimarka'da evlenen oyuncu Gürgen Öz ikinci kez baba oldu.
Emily Mahringer ile Danimarka'da evlenen oyuncu Gürgen Öz ikinci kez baba oldu.
Oyuncu sosyal medya hesabından bebeğin adını ve cinsiyetini paylaştı.
Gürgen Öz, "Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Maxim Deniz Öz. Sabah güneşle beraber doğdun. Etrafa ışık saç, aydınlık ol" ifadelerini kullandı.
2018'de Berlin'de tanışan çift, kızları İda Su'yu 2019'da kucağına almıştı.