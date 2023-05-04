Gwyneth Paltrow eski sevgilileri Brad Pitt ve Ben Affleck'i kıyasladı

Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Brad Pitt ve Ben Affleck ile yaşadığı ilişkilerini anlattı, her iki aktörü kıyasladı.



“Call Her Daddy” adlı podcast yayınında Alex Cooper'a konuk olan Paltrow, eski sevgilileri hakkında yorum yaptı, “Titanic” yıldızı Leonardo DiCaprio'nun kendisine nasıl yanaştığını ve kendisinin de onu nasıl karşılıksız bıraktığını anlattı.

50 yaşındaki Paltrow, şimdi 59 yaşında olan Brad Pitt ile 1994 yılında “Seven” filminin setinde tanıştı ve ikili kısa süre sonra sevgili oldu. Çift, 1996'da nişanlandı.