Hadise Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu

Hadise, deprem felaketinden sonra depremzedelere destek vermeye devam ediyor.
Hollanda ve Belçika’da düzenlenen bağış kampanyalarına da katılan Hadise, önceki gün çocuk hakları savunucusu olduğu UNICEF ile Hatay’a gitti.
Orhanlı’da kurulan Çocuk Dostu Alanı’ndaki çadır sınıflarda derslere katılan Hadise, hem yardım malzemelerini dağıttı hem de çocuklarla oyun oynadı.
Hatay ziyaretini Instagram hesabından yayınlayan Hadise, hayranlarının takdirini kazandı.
UNICEf Türkiye de Hadise'nin Hatay'da çocuklarla buluşmasını resmi hesaplarından paylaştı.