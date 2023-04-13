Hadise Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, UNICEF ile birlikte Hatay, Orhanlı'ya giderek depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Hadise Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu - 1

Hadise, deprem felaketinden sonra depremzedelere destek vermeye devam ediyor.

Hollanda ve Belçika’da düzenlenen bağış kampanyalarına da katılan Hadise, önceki gün çocuk hakları savunucusu olduğu UNICEF ile Hatay’a gitti.

N-LIFE HABERLERİ

Hadise Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu - 2

Orhanlı’da kurulan Çocuk Dostu Alanı’ndaki çadır sınıflarda derslere katılan Hadise, hem yardım malzemelerini dağıttı hem de çocuklarla oyun oynadı.

Hadise Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu - 3

Hatay ziyaretini Instagram hesabından yayınlayan Hadise, hayranlarının takdirini kazandı.

Hadise Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu - 4

UNICEf Türkiye de Hadise'nin Hatay'da çocuklarla buluşmasını resmi hesaplarından paylaştı.

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