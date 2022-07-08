Hadise UNİCEF Türkiye sözcüsü oldu

Haberler - ntv.com.tr | 08.07.2022 - 09:48 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 09:54
Ünlü şarkıcı Hadise, Çocuk Hakları Savunucusu olarak UNICEF’e katıldı. Şarkıcı, bir yıl süreyle UNICEF Türkiye'nin çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konularında yürüttüğü savunuculuk çalışmalarını destekleyecek.
Şarkıcı, konuyla ilgili "UNICEF'i ve Türkiye'deki tüm çocukları desteklemekten gurur duyuyorum. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi” ifadelerini kullandı.
Hadise, UNICEF sözcüsü olarak şiddet ve çocuk işçiliği gibi, çocukların hayatlarını ve refahlarını riske atan konulara odaklanan çalışmalara destek vereceğini belirtti.
Yıldız, yapacağı çalışmalarla ilgili konuşurken "Bugün vermek istediğim mesaj basit: Çocuklar örnek alarak öğrenirler. O hâlde Türkiye'nin tüm çocuklarına ve gençlerine rol model olmalı ve yetişkinlik yolunda karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmede onlara yardım etmeliyiz" dedi.
Şarkıcının da dahil olduğu UNICEF Çocuk Savunucuları sanat, müzik, akademi, BİT, spor, toplum temelli kuruluşlar ve diğer alanlarda önde gelen kişilerden oluşuyor.
UNICEf sözcüsü olarak neler yapılabileceğinden bahseden şarkıcı, "Ülkemizdeki her çocuğun nitelikli ve kapsayıcı eğitim, sosyal koruma, ücretsiz kültür ve spor faaliyetleri ile öğrenme fırsatlarına erişimini destekleyerek onların kendilerine yetebilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabiliriz. Bunun ayrıca yoksulluk döngüsünün kırılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, “Her kız ve erkek çocuğun korunma hakkı vardır. Bu nedenle, güvenli bir şekilde büyüyüp potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilecekleri bir çevreye sahip olmalarını sağlamak için, herkesin ortak çabasına ihtiyacımız var" dedi.