Hadise UNİCEF Türkiye sözcüsü oldu

"YOKSULLUK DÖNGÜSÜNÜN KIRILMASI ÖNEMLİ"

UNICEf sözcüsü olarak neler yapılabileceğinden bahseden şarkıcı, "Ülkemizdeki her çocuğun nitelikli ve kapsayıcı eğitim, sosyal koruma, ücretsiz kültür ve spor faaliyetleri ile öğrenme fırsatlarına erişimini destekleyerek onların kendilerine yetebilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabiliriz. Bunun ayrıca yoksulluk döngüsünün kırılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.