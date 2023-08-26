Hadise'den Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasına yanıt
Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile beş ay süren evliliğini tek celsede bitirmişti. Ünlü şarkıcı, son günlerde çıkan Dinçer'le barıştığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği sadece beş ay sürmüş, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.