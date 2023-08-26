Hadise'den Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasına yanıt

Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile beş ay süren evliliğini tek celsede bitirmişti. Ünlü şarkıcı, son günlerde çıkan Dinçer'le barıştığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Hadise'den Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasına yanıt - 1

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği sadece beş ay sürmüş, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Hadise'den Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasına yanıt - 2

Hadise, son günlerde eski evliliğiyle tekrar gündeme geldi. Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin yeniden barıştıkları iddia edildi.

Hadise'den Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasına yanıt - 3

İddialara yanıt Hadise cephesinden geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre Hadise, Mehmet Dinçerler ile bir araya gelmesinin asla mümkün olmadığını açıkladı.

Hadise'den Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasına yanıt - 4

"BEN BECEREMEDİM O İŞİ"

Hadise, mayıs ayında konser sırasında yaptığı evlilik açıklamasıyla gündeme gelmişti. Seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren şarkıcı, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

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