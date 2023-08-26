Hadise'den Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasına yanıt

"BEN BECEREMEDİM O İŞİ"

Hadise, mayıs ayında konser sırasında yaptığı evlilik açıklamasıyla gündeme gelmişti. Seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren şarkıcı, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.