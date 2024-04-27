Hadise'den yeni pozlar

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabında paylaştığı yeni karelerle gündeme geldi.

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Son dönemde tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Hadise, yeni pozlarıyla gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Hadise'den yeni pozlar - 2

Şarkıcı paylaşımına ise şu notu düştü:

"Tersim, baby, zaman alır bana alışman.
Alışma zaten, gülüm, ben sana yaramam.
Kendime yaramadım, derin benim yaralarım.
İnan, sana zararım, sen için seni salarım."

Hadise'den yeni pozlar - 3

Şarkıcının fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Hadise'den yeni pozlar - 5
Hadise'den yeni pozlar - 6
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