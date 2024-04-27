Hadise'den yeni pozlar
Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabında paylaştığı yeni karelerle gündeme geldi.
Son dönemde tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Hadise, yeni pozlarıyla gündeme geldi.
Son dönemde tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Hadise, yeni pozlarıyla gündeme geldi.
Şarkıcı paylaşımına ise şu notu düştü:
"Tersim, baby, zaman alır bana alışman.
Alışma zaten, gülüm, ben sana yaramam.
Kendime yaramadım, derin benim yaralarım.
İnan, sana zararım, sen için seni salarım."
Şarkıcının fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.