Hadise'nin "Bebeleri pistten alalım" çıkışına Ece Seçkin'den yanıt

Sahneden gösterişli fotoğraflarını "Bebeleri pistten alalım" sözleriyle paylaşan Hadise'ye meslektaşı Ece Seçkin'den yanıt geldi.

Hadise'nin "Bebeleri pistten alalım" çıkışına Ece Seçkin'den yanıt - 1

Sahne şovları, iddiallı kıyafetleri ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hadise, önceki gün Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi. 

38 yaşındaki şarkıcı, konserden fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. 

N-LIFE HABERLERİ

Hadise'nin "Bebeleri pistten alalım" çıkışına Ece Seçkin'den yanıt - 2

"BEBELERİ PİSTTEN ALALIM"

Hadise, konserdeki fotoğraflarını "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" sözüyle yayınladı.

Hadise'nin "Bebeleri pistten alalım" çıkışına Ece Seçkin'den yanıt - 3

Birkaç gün önce aynı yerde konser veren Ece Seçkin, Hadise'nin sözlerini üzerine alarak yanıt verdi.

Hadise'nin "Bebeleri pistten alalım" çıkışına Ece Seçkin'den yanıt - 4

EZHEL'İN SÖZLERİYLE YANIT VERDİ

32 yaşındaki Seçkin, konserde çekilen görüntüleri şu notla paylaştı:

"Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyor, boşuna yapıcan bize lolo' diyerek yanıtlamıştı."

Hadise'nin "Bebeleri pistten alalım" çıkışına Ece Seçkin'den yanıt - 5

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Hadise'nin paylaşımını, geçen günlerde müzik sektöründe yaşadığı zorluklara isyan eden Aleyna Tilki'ye gönderme olarak yorumladı.

Hadise'nin "Bebeleri pistten alalım" çıkışına Ece Seçkin'den yanıt - 6

"BENİ SAHNELERDEN ALIKOYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Aleyna Tilki, geçen günlerde sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolu mesajda uzun süredir ait olduğu sahnelerden alıkonulduğunu söylemişti. 

Tacize uğradığı mekanlarda sahneye çıkmasının dayatıldığını ve istediği mekanlarda da sahne almasının engellendiğini kaydeden Tilki’nin paylaşımı şu şekildeydi:

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden ‘ban’landığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar.
Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar.

Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum."

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