Hadise'nin menajerinden Mauro Icardi açıklaması

Çırağan Sarayı'nda evlendiği Mehmet Dinçerler ile boşanan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin adı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile anıldı.
Wanda Nara ile boşanan Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı sessizliğini korurken menajeri konu ile ilgili açıklama yaptı.
Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, Habertürk'e yaptığı açıklamada ise söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.
Şentürk, "Hadise Hanım, Mertens ve eşiyle Belçika'dan tanışıyor. Maçı da Mertens'in eşiyle izledi. Icardi hakkında çıkan haberlerin gerçeklik payı yok Hadise Hanım bu haberleri şaşkınlıkla izliyor" dedi.
Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle sık sık gündem olan yıldız futbolcu geçtiğimiz yıl eşinden boşanmıştı.
Nara, "Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim" demişti.
"İş hayatına dönmek istedim, Icardi bunu istemedi" diyen Nara, "Günde 2 saat idman yapıyor, kalan vaktini evde geçiriyor. Çocuklarla ilgilenmek için bana yardım edebilir değil mi? Ama Icardi kariyer yapmak isteyen kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasının içinde yaşıyor" diye konuştu.
Öte yandan, geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcının komedyen Hasan Can Kaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Aşk iddialarına Hadise'den bir yanıt gelmezken, Hasan Can Kaya'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Müzikonair'a açıklama yapan Kaya, "İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem" ifadelerini kullandı.