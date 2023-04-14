Hadise'nin yeni pozlarına eleştiri yağdı

Bir süre önce "Feryat" isimli yeni şarkısını çıkaran Hadise, sosyal medya hesabında paylaştığı değişik pozlarla da adından söz ettiriyor.
Son zamanlarda sosyal medya sayfasında çömelerek verdiği pozlarla eleştirilen Hadise, bu fotoğraf stiline eklediği yeni gönderilerle konuşuldu.
Bir otoparkta siyahlar içinde çömelerek garip pozlar veren şarkıcı, takipçileri tarafından eleştirilere maruz kaldı.
Sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin gönderisinin altına: "Elbisen harika ama poz çok kötü", "Bağcılar pozu", "Pozlarınız biraz saçmalaştı" gibi yorumlar yaptı.
Son zamanlarda yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, geçtiğimiz günlerde Hatay'da depremzede çocukları ziyaretiyle gündemdeydi.
UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, UNICEF ile birlikte Hatay, Orhanlı'ya gitmişti.
Orhanlı’da kurulan Çocuk Dostu Alanı’ndaki çadır sınıflarda derslere katılan Hadise, hem yardım malzemelerini dağıttı hem de çocuklarla oyun oynamıştı.
UNICEF Türkiye de Hadise'nin Hatay'da çocuklarla buluşmasını resmi hesaplarından paylaşmıştı.