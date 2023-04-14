Hadise'nin yeni pozlarına eleştiri yağdı

Bir süredir sosyal medya hesabında çömelerek verdiği pozları paylaşan Hadise, bu stilini yeni şarkısının tanıtımı için çektirdiği yeni fotoğraflarına da taşıyınca eleştiri konusu oldu.

Hadise'nin yeni pozlarına eleştiri yağdı - 1

Bir süre önce "Feryat" isimli yeni şarkısını çıkaran Hadise, sosyal medya hesabında paylaştığı değişik pozlarla da adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda sosyal medya sayfasında çömelerek verdiği pozlarla eleştirilen Hadise, bu fotoğraf stiline eklediği yeni gönderilerle konuşuldu. 

N-LIFE HABERLERİ

Hadise'nin yeni pozlarına eleştiri yağdı - 2

Bir otoparkta siyahlar içinde çömelerek garip pozlar veren şarkıcı, takipçileri tarafından eleştirilere maruz kaldı.

Hadise'nin yeni pozlarına eleştiri yağdı - 3

Sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin gönderisinin altına: "Elbisen harika ama poz çok kötü", "Bağcılar pozu", "Pozlarınız biraz saçmalaştı" gibi yorumlar yaptı.

Hadise'nin yeni pozlarına eleştiri yağdı - 4

Son zamanlarda yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, geçtiğimiz günlerde Hatay'da depremzede çocukları ziyaretiyle gündemdeydi. 

Hadise'nin yeni pozlarına eleştiri yağdı - 5

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, UNICEF ile birlikte Hatay, Orhanlı'ya gitmişti.

Hadise'nin yeni pozlarına eleştiri yağdı - 6

Orhanlı’da kurulan Çocuk Dostu Alanı’ndaki çadır sınıflarda derslere katılan Hadise, hem yardım malzemelerini dağıttı hem de çocuklarla oyun oynamıştı. 

UNICEF Türkiye de Hadise'nin Hatay'da çocuklarla buluşmasını resmi hesaplarından paylaşmıştı.

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