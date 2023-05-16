Hailey Bieber: Çocuk istiyorum ama korkuyorum

2018 yılından bu yana Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber, çocuk isteyip istemedikleri sorusuna yanıt verdi.

Hailey Bieber: Çocuk istiyorum ama korkuyorum - 1

Justin Bieber ile mutlu beraberliği devam eden Hailey Bieber, Sunday Times'a verdiği röportajda ailesinin geleceği hakkında konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Hailey Bieber: Çocuk istiyorum ama korkuyorum - 2

“Gerçekten bu konuda her zaman ağlıyorum” diyen Hailey Bieber, “Çocuğum olmasını çok istiyorum ama korkuyorum. İnsanların kocam veya arkadaşlarım hakkında bir şeyler söylemesi yeterli. Bir çocuk hakkında konuşan insanlarla yüzleşmek zorunda kalacağımı hayal bile edemiyorum” diyerek endişelerini dile getirdi.

Hailey Bieber: Çocuk istiyorum ama korkuyorum - 3

Buna rağmen çocuk fikrine uzak olmadığını vurgulayan ünlü model, “Onları yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz, sevildiklerini ve güvende hissettikleri sürece” ifadelerini kullandı.

Hailey Bieber: Çocuk istiyorum ama korkuyorum - 4

"KARNIMDAKİ BEBEK DEĞİL"

Öte yandan birkaç ay önce 26 yaşındaki Hailey Bieber'ın hamile olduğu iddia edilmişti.

Hailey Bieber: Çocuk istiyorum ama korkuyorum - 5

Ayna karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü model, yumurtalıklarında elma büyüklüğünde bir kist olduğunu açıklamış ve "Karnımdaki bir bebek değil" diyerek, durumunu "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor" sözleriyle ifade etmişti.

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