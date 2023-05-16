Hailey Bieber: Çocuk istiyorum ama korkuyorum

“Gerçekten bu konuda her zaman ağlıyorum” diyen Hailey Bieber, “Çocuğum olmasını çok istiyorum ama korkuyorum. İnsanların kocam veya arkadaşlarım hakkında bir şeyler söylemesi yeterli. Bir çocuk hakkında konuşan insanlarla yüzleşmek zorunda kalacağımı hayal bile edemiyorum” diyerek endişelerini dile getirdi.