Hailey Bieber: Geçen yıl bu zamanlar

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evliliğiyle sık sık gündeme gelen ünlü model Hailey Bieber, geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp ameliyatı hakkında paylaşım yaptı.

Hailey Bieber: Geçen yıl bu zamanlar - 1


Lüks moda markalarının aranan yüzü olan model Hailey Bieber, geçirdiği operasyonla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Hailey Bieber: Geçen yıl bu zamanlar - 2

Ünlü model, geçtiğimiz yıl kahvaltı esnasında felç benzeri belirtiler göstererek hastaneye kaldırılmıştı. Hastalığı sonrası beyninde kan pıhtısı olduğunu söyleyen ünlü model, kalbi delik olduğu için ameliyat olduğunu açıklamıştı.

Hailey Bieber: Geçen yıl bu zamanlar - 3

Bir yılı geride bırakan Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda yaşadığı o zor anlar hakkında konuştu.

Hailey Bieber: Geçen yıl bu zamanlar - 4

Operasyon sonrası hastane odasında çekilen fotoğrafını paylaşan model, "Geçen yıl bu zaman..." ifadelerini kullanarak sağlığına kavuşmasında emeği geçen doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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