Hailey Bieber: Geçen yıl bu zamanlar

Ünlü model, geçtiğimiz yıl kahvaltı esnasında felç benzeri belirtiler göstererek hastaneye kaldırılmıştı. Hastalığı sonrası beyninde kan pıhtısı olduğunu söyleyen ünlü model, kalbi delik olduğu için ameliyat olduğunu açıklamıştı.