Hailey Bieber: Geçen yıl bu zamanlar

Lüks moda markalarının aranan yüzü olan model Hailey Bieber, geçirdiği operasyonla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
Ünlü model, geçtiğimiz yıl kahvaltı esnasında felç benzeri belirtiler göstererek hastaneye kaldırılmıştı. Hastalığı sonrası beyninde kan pıhtısı olduğunu söyleyen ünlü model, kalbi delik olduğu için ameliyat olduğunu açıklamıştı.
Bir yılı geride bırakan Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda yaşadığı o zor anlar hakkında konuştu.
Operasyon sonrası hastane odasında çekilen fotoğrafını paylaşan model, "Geçen yıl bu zaman..." ifadelerini kullanarak sağlığına kavuşmasında emeği geçen doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.