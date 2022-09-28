Hailey Bieber: Justin'i Selena Gomez'den çaldın dediler

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber, şarkıcının eski sevgilisi Selena Gomez hakkında ilk defa konuştu.

Hailey Bieber: Justin'i Selena Gomez'den çaldın dediler - 1

Şu sıralar yeni çıkardığı güzellik markası Rhode ile gündeme gelen ünlü model Hailey Bieber, eşi Justin Bieber’ın eski sevgili Selena Gomez hakkında konuştu.

Hailey Bieber: Justin'i Selena Gomez'den çaldın dediler - 2

2018 yılında dünyaevine girdiği Bieber ile ilişkisi hakkında “Call Her Daddy” adlı podcast’e konuşan model, kendisinin devamlı Gomez karşılaştırılması konusunda ilk defa konuştu.

Hailey Bieber: Justin'i Selena Gomez'den çaldın dediler - 3

Alexander Cooper’ın “Bu denli ünlü biriyle evlenmek seni nasıl etkiledi?” sorusuna “Nereden başlasam ki?” diye başlayan Bieber’a eşinin daha önce Gomez ile dünyaca bilinen ilişkisi hatırlatıldı.

Hailey Bieber: Justin'i Selena Gomez'den çaldın dediler - 4

"JUSTIN'İ ÇALDIN" DEDİLER

Sunucu, modele “Justin ile romantik olarak ilişkin Gomez ile aynı dönemde mi başladı?” sorusunu yöneltti. 

Bieber “Bunun hakkında daha önce hiç konuşmadım. ‘Justin’i çaldın’ gibi nefret ifadelerini çok duydum” dedi.

Hailey Bieber: Justin'i Selena Gomez'den çaldın dediler - 5

"ORTADA BİR GERÇEK VAR"

Bieber sözlerine “Herkesinin bildikleri bir yana, ortada ‘bir gerçek’ var” diye devam etti.

Hailey Bieber: Justin'i Selena Gomez'den çaldın dediler - 6

Perşembe günü yayınlanacak olan podcast’te Bieber’ın ne tür bir ‘gerçeği’ ortaya çıkaracağı merak konusu.

N-LIFE HABERLERİ

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