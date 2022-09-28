Hailey Bieber: Justin'i Selena Gomez'den çaldın dediler

Şu sıralar yeni çıkardığı güzellik markası Rhode ile gündeme gelen ünlü model Hailey Bieber, eşi Justin Bieber’ın eski sevgili Selena Gomez hakkında konuştu.
2018 yılında dünyaevine girdiği Bieber ile ilişkisi hakkında “Call Her Daddy” adlı podcast’e konuşan model, kendisinin devamlı Gomez karşılaştırılması konusunda ilk defa konuştu.
Alexander Cooper’ın “Bu denli ünlü biriyle evlenmek seni nasıl etkiledi?” sorusuna “Nereden başlasam ki?” diye başlayan Bieber’a eşinin daha önce Gomez ile dünyaca bilinen ilişkisi hatırlatıldı.
Sunucu, modele “Justin ile romantik olarak ilişkin Gomez ile aynı dönemde mi başladı?” sorusunu yöneltti.
Bieber “Bunun hakkında daha önce hiç konuşmadım. ‘Justin’i çaldın’ gibi nefret ifadelerini çok duydum” dedi.
Bieber sözlerine “Herkesinin bildikleri bir yana, ortada ‘bir gerçek’ var” diye devam etti.
Perşembe günü yayınlanacak olan podcast’te Bieber’ın ne tür bir ‘gerçeği’ ortaya çıkaracağı merak konusu.