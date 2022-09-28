Hailey Bieber: Justin'i Selena Gomez'den çaldın dediler

"JUSTIN'İ ÇALDIN" DEDİLER

Sunucu, modele “Justin ile romantik olarak ilişkin Gomez ile aynı dönemde mi başladı?” sorusunu yöneltti.

Bieber “Bunun hakkında daha önce hiç konuşmadım. ‘Justin’i çaldın’ gibi nefret ifadelerini çok duydum” dedi.