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Hakan Meriçliler İspanyol sevgilisiyle el ele

Haberler | 26.08.2022 - 17:24 - Son Güncelleme : 26.08.2022 - 17:39

Ayşe Acar'dan 2017'de boşanan oyuncu Hakan Meriçliler, İspanyol sevgilisi ile el ele görüntülendi.

Hakan Meriçliler İspanyol sevgilisiyle el ele - 1

Oyuncu  Hakan Meriçliler (54), önceki gün İspanyol sevgilisi ile Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülendi.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre

Hakan Meriçliler İspanyol sevgilisiyle el ele - 2

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, ilişkisi hakkında sadece "Her şey gayet güzel gidiyor. Teşekkürler" ifadesini kullandı.

Hakan Meriçliler İspanyol sevgilisiyle el ele - 3

Son olarak 'Mezarlık' adlı dizide rol alan Meriçliler, "Çok iyi tepkiler aldı. Umarım yeni sezonu da çekeriz. Tatildeydik biz de... Şimdi yeni projeler için geri döndüm" dedi.

Hakan Meriçliler İspanyol sevgilisiyle el ele - 4

Öte yandan oyuncu, 2017 yılında Ayşe Acar ile boşanmıştı.

Hakan Meriçliler İspanyol sevgilisiyle el ele - 5

Hakan Meriçliler, "Menekşe ile Halil", "Adanalı", "Küçük Kadınlar", "Deli Saraylı", "Yalan Dünya", "Kaderimin Yazıldığı Gün", "Hayat Sevince Güzel" gibi birçok projede yer aldı.

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