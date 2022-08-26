Hakan Meriçliler İspanyol sevgilisiyle el ele

Haberler | 26.08.2022 - 17:24 - Son Güncelleme : 26.08.2022 - 17:39
Oyuncu Hakan Meriçliler (54), önceki gün İspanyol sevgilisi ile Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülendi.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, ilişkisi hakkında sadece "Her şey gayet güzel gidiyor. Teşekkürler" ifadesini kullandı.
Son olarak 'Mezarlık' adlı dizide rol alan Meriçliler, "Çok iyi tepkiler aldı. Umarım yeni sezonu da çekeriz. Tatildeydik biz de... Şimdi yeni projeler için geri döndüm" dedi.
Öte yandan oyuncu, 2017 yılında Ayşe Acar ile boşanmıştı.
Hakan Meriçliler, "Menekşe ile Halil", "Adanalı", "Küçük Kadınlar", "Deli Saraylı", "Yalan Dünya", "Kaderimin Yazıldığı Gün", "Hayat Sevince Güzel" gibi birçok projede yer aldı.