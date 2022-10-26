Halit Kıvanç'ın ardından veda mesajları

Usta sunucunun vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran oğlu Ümit Kıvanç mesajında, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajında, "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da paylaştığı mesajında, "Duayen gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Radyo ve televizyon tarihimizin büyük ismi Halit Kıvanç’ı kaybettik. Nezaketi, güleryüzü ve bilgisiyle yaptığı işe değer katan bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Radyo ve Televizyon tarihinin sembol isimleri arasında bulunan Halit Kıvanç'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle karşıladığını söyledi. Kıvanç'ın ailesi, sevenleri ve tüm medya camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu.
Halit Kıvanç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaşan isimler arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.
Meral Akşener mesajında, "Hatıralarımızda derin izler bırakan, ülkemizin yetiştirdiği duayenlerden #HalitKıvanç'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Türk basını büyük bir değerini yitirdi. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu ise Radyo, televizyon ve basın camiamızın örnek ismi Halit Kıvanç’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halit Kıvanç beyefendiye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu Halit Kıvanç aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.
Spor Spikeri Ercan Taner, "Değerli hocam, meslek büyüklerimin üstadı Halit Kıvanç’ı kaybettik. Türk spor yayıncılığının zirvesiydi. Oraya kimse kolay kolay ulaşamaz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.
Gazeteci Uğur Dündar, "Ustamız, hocamız, değerli Ağabeyim Halit Kıvanç'ı kaybettik. Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz, "Siyah beyaz yılların en renkli ismi, kıymetli büyüğümüz Halit Kıvanç’ın mekanı cennet olsun.Tüm sevenlerinin başı sagolsun.Nur içinde yat Halit abi" dedi.
Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz da sosyal medya hesabından "Hatıralarımız bizi terk ediyor hızla. Radyo ve televizyon tarihimizin kıymetli gazetecisi, futbol yayıncılığının duayen ismi, Halit Kıvanç 97 yaşında vefat etti. Sevenlerinin; radyo, televizyon ve spor camiasının başı sağ olsun. Mekanı Cennet olsun." paylaşımında bulundu.
Nilgün Belgün de "Yine beni çok üzen acı bir haber. “Bir Başka Gece “ programında tanıştığımdan beri dostluk ettiğim usta Halit Kıvanç’ı kaybetmişiz.Sunucu olarak ustalığı tartışılmaz #halitkıvanç’ın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Nebil Özgentürk, "Halit KIVANÇ’I, HALİT ABİ’yi kaybettik.... Türkiye’ydi HALİT KIVANÇ.. Bir güzel yürekliydi" diyerek veda etti.
Oyuncu Berna Laçin ise, "Ah büyük üstad , iyi ki girdin hayatımıza ta çocukken , seninle pek çok güzellik yaşadım; mekanın Cennet olsun gönlü güzel sözü güzel abimiz." paylaşımında bulundu.