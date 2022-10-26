Halit Kıvanç'ın ardından veda mesajları

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz da sosyal medya hesabından "Hatıralarımız bizi terk ediyor hızla. Radyo ve televizyon tarihimizin kıymetli gazetecisi, futbol yayıncılığının duayen ismi, Halit Kıvanç 97 yaşında vefat etti. Sevenlerinin; radyo, televizyon ve spor camiasının başı sağ olsun. Mekanı Cennet olsun." paylaşımında bulundu.