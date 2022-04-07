Halsey'den Instagram'da Türkçe mesaj

Haberler | 07.04.2022 - 14:15 - Son Güncelleme : 07.04.2022 - 14:17

Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden bir çocuk sahibi olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türkçesini ilerletmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, son olarak sevgilisi ve oğlunun fotoğrafını Türkçe bir notla paylaşınca sosyal medyada büyük ses getirdi.

Halsey'den Instagram'da Türkçe mesaj - 1

Türk sevgilisi senarşst Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Halsey'den Instagram'da Türkçe mesaj - 2

Oğlu Ender Ridley'in fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşan Halsey, geçtiğimiz aylarda, bebeğinin son halini paylaşmıştı. 

Şarkıcı, paylaşımına, "Senle dolu bir yıl için sabırsızlanıyorum" notunu yazmıştı. Alev Aydan da sevgilisinin paylaşımının altına "Bit kafa" yorumunu düşmüştü. 

Halsey'den Instagram'da Türkçe mesaj - 3

"SEVGİ PAYLAŞTIKÇA ARTAR"

Alev Aydın ve oğlu Ender'in pozlarını sık sık paylaşan dünyaca ünlü isim Türkçe öğrenmeye de çalışıyor.

Halsey son olarak Türkçe bir yorumla sevgilisi ve oğlunu paylaştı. "Sevgi paylaştıkça artar" diyen Halsey'in yorumuna Türk takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. 

Halsey'den Instagram'da Türkçe mesaj - 4

"TOMBALAK BEBE"

Doğum sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Halsey, daha önce sevgilisi ve oğlunun birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcının, "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın, "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumunu yapmıştı.

Halsey de, Alev Aydın'a "Tombalak bebe" yazarak yanıt vermişti. 

Halsey'den Instagram'da Türkçe mesaj - 5

Alev Aydın ve Ender Ridley'in bir başka sosyal medya pozuna da Türkçe "Nazar değmesin..." yazmıştı. 

Halsey'den Instagram'da Türkçe mesaj - 6

Öte yandan ünlü şarkıcı çikolata kisti (endometriozis) ameliyatı olmasından sadece üç gün sonra katıldığı Grammy Ödülleri gecesinden rahatsızlandığı için erken ayrılmış, durumunu da sosyal medya takipçileriyle paylaşmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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