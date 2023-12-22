Hamileliğini tüm dünya aynı anda öğrendi! Rihanna'dan Super Bowl itirafı
Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu tüm dünyaya ilan etmişti. Şarkıcı performasıyla ilgili bir itirafta bulundu.
TÜM DÜNYA AYNI ANDA ÖĞRENDİ
Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan ve ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Rihanna, unutulmaz performansı ve hamilelik haberiyle 2023 yılının en unutulmaz anlarından birine imza atmıştı.