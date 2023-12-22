Hamileliğini tüm dünya aynı anda öğrendi! Rihanna'dan Super Bowl itirafı

Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu tüm dünyaya ilan etmişti. Şarkıcı performasıyla ilgili bir itirafta bulundu.

Hamileliğini tüm dünya aynı anda öğrendi! Rihanna'dan Super Bowl itirafı - 1

TÜM DÜNYA AYNI ANDA ÖĞRENDİ

Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan ve ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Rihanna, unutulmaz performansı ve hamilelik haberiyle 2023 yılının en unutulmaz anlarından birine imza atmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Hamileliğini tüm dünya aynı anda öğrendi! Rihanna'dan Super Bowl itirafı - 2

"PLANLI DEĞİLDİ!"

İkinci hamileliğini gösteri esnasında duyuran 35 yaşındaki Rihanna, performansıyla ilgili itirafta bulundu.

Barbadoslu şarkıcı, "Kıyafetimin fermuarı bir türlü kapanmadı!" diyerek aslında hamileliğini milyonlarca insana Super Bowl sahnesinde duyurmayı planlamadığını söyledi.

Hamileliğini tüm dünya aynı anda öğrendi! Rihanna'dan Super Bowl itirafı - 3

Şarkıcı "Kimse hamile olduğumu bilmiyordu" dedi. Aslında kıyafetinin önünü kapatmaya çalıştığını söyleyen yıldız "Fermuar ortada kaldı. Öyle olmak zorunda kaldı yani" dedi.

Hamileliğini tüm dünya aynı anda öğrendi! Rihanna'dan Super Bowl itirafı - 4

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birliktelik yaşayan Rihanna, ilk çocuğunu 13 Mayıs 2022'de dünyaya getirmişti. İlk çocuğuna RZA adını veren çift, Ağustos'ta dünyaya gelen ikinci çocuklarına Riot Rose adını verdi.

Hamileliğini tüm dünya aynı anda öğrendi! Rihanna'dan Super Bowl itirafı - 5

RİHANNA TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Öte yandan dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın, Türkiye’de konser vereceği iddia edildi. Yıldız ismin şubat ayında özel bir organizasyon için İstanbul’da sevenleriyle buluşacağı konuşuluyor.

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