Hande Baladın ile Aytaç Kara birlikteliği

Haberler | 27.07.2022 - 16:28
Kariyerine Eczacıbaşı'nda devam eden milli voleybolcu Hande Baladın (24) ile Galatasaraylı futbolcu Aytaç Kara'nın (29) birlikte olduğu öne sürüldü.
İkilinin yan yana oldukları fotoğraf ilişki iddialarını güçkendirirken sosyal medyada gündem oldu.
Baladın'ın adı daha önce Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say anılmıştı.
Baladın şu sıralar arkadaş grubuyla tatiline devam ediyor.
BALADIN BAŞARILARI
KULÜP
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası
Şampiyonluğu (Süper Kupa)
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
MİLLİ TAKIM
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği