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Hande Baladın ile Aytaç Kara birlikteliği

Haberler | 27.07.2022 - 16:28

Milli voleybolcu Hande Baladın ile Galatasaraylı futbolcu Aytaç Kara'nın birliktelik yaşadığı iddia edildi. Ortaya çıkan bir fotoğraf karesi iddiaları güçlendirdi.

Hande Baladın ile Aytaç Kara birlikteliği - 1

Kariyerine Eczacıbaşı'nda devam eden milli voleybolcu Hande Baladın (24) ile Galatasaraylı futbolcu Aytaç Kara'nın (29) birlikte olduğu öne sürüldü.

Hande Baladın ile Aytaç Kara birlikteliği - 2

İkilinin yan yana oldukları fotoğraf ilişki iddialarını güçkendirirken sosyal medyada gündem oldu.

Hande Baladın ile Aytaç Kara birlikteliği - 3

Baladın'ın adı daha önce Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say anılmıştı.

Hande Baladın ile Aytaç Kara birlikteliği - 4

Baladın şu sıralar arkadaş grubuyla tatiline devam ediyor.

Hande Baladın ile Aytaç Kara birlikteliği - 5

BALADIN BAŞARILARI

KULÜP

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Hande Baladın ile Aytaç Kara birlikteliği - 6

MİLLİ TAKIM

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

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