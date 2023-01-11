Hande Erçel'den duygulandıran mesaj: Hep dizinin dibinde olduğumu biliyorum

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel hakkında sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.
28 yaşındaki Erçel paylaşımında "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum..ve hep dizinin dibinde olduğumu..
Seni çok özledim Annecim..." ifadelerini kullandı.
Oyuncu, daha önce annesi Aylin Erçel'in doğum gününü "Tüm çiçekler bugün açmış olmalı... 25 Ekim ve her gün... Seni çok ama çok özleyerek... Güzeller güzeli annem..." sözleriyle kutlamıştı.