Hande Erçel'den duygulandıran mesaj: Hep dizinin dibinde olduğumu biliyorum

Güneşin Kızları ve Sen Çal Kapımı yapımlarıyla tanınan ünlü oyuncu Hande Erçel, kanser sebebiyle 2019 yılında kaybettiği annesi hakkında paylaşım yaptı.

Hande Erçel'den duygulandıran mesaj: Hep dizinin dibinde olduğumu biliyorum - 1

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel hakkında sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.

Hande Erçel'den duygulandıran mesaj: Hep dizinin dibinde olduğumu biliyorum - 2

28 yaşındaki Erçel paylaşımında "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum..ve hep dizinin dibinde olduğumu..
Seni çok özledim Annecim..." ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'den duygulandıran mesaj: Hep dizinin dibinde olduğumu biliyorum - 3

Oyuncu, daha önce annesi Aylin Erçel'in doğum gününü "Tüm çiçekler bugün açmış olmalı... 25 Ekim ve her gün... Seni çok ama çok özleyerek... Güzeller güzeli annem..." sözleriyle kutlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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