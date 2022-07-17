Hande Soral: Korumasız gezmiyoruz

35 yaşındaki oyuncu, iki köpeğinin de olduğu fotoğrafına, "Korumasız gezmiyoruz" notunu düştü.

Soral'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağarken, Demirci de eşi ve oğluna kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu, gönderiye "Dört aşk, tek foto" yorumunu yaptı.