Hande Soral: Korumasız gezmiyoruz

Haberler | 17.07.2022 - 13:23
Hande Soral, beş yıl önce nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Soral, Ali adını verdikleri oğluyla yeni pozunu paylaştı.
35 yaşındaki oyuncu, iki köpeğinin de olduğu fotoğrafına, "Korumasız gezmiyoruz" notunu düştü.
Soral'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağarken, Demirci de eşi ve oğluna kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu, gönderiye "Dört aşk, tek foto" yorumunu yaptı.
Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen Hande Soral ve İsmail Demirci çifti, tatile çıkmıştı. Soral, eşinin kendisine sarıldığı anı paylaşmış, "Ben Ali'ye sarıldığımda, İsmail de bana böyle sarıldığında böyle kayboluyoruz" demişti.
Öte yandan Soral, oğluyla kendi ilgilendiğini ve bakıcı tutmadığını söylemişti.