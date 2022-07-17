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Hande Soral: Korumasız gezmiyoruz

Haberler | 17.07.2022 - 13:23

İsmail Demirci ile Ali adını verdikleri bir bebeği olan Hande Soral, oğluyla yeni pozunu paylaştı. Fotoğrafta ünlü oyuncunun 'korumaları' da dikkat çekti.

Hande Soral: Korumasız gezmiyoruz - 1

, beş yıl önce nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Soral, Ali adını verdikleri oğluyla yeni pozunu paylaştı.

Hande Soral: Korumasız gezmiyoruz - 2

35 yaşındaki oyuncu, iki köpeğinin de olduğu fotoğrafına, "Korumasız gezmiyoruz" notunu düştü.

Soral'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağarken, Demirci de eşi ve oğluna kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu, gönderiye "Dört aşk, tek foto" yorumunu yaptı.

Hande Soral: Korumasız gezmiyoruz - 3

Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen ve İsmail Demirci çifti, tatile çıkmıştı. Soral, eşinin kendisine sarıldığı anı paylaşmış, "Ben Ali'ye sarıldığımda, İsmail de bana böyle sarıldığında böyle kayboluyoruz" demişti.

Hande Soral: Korumasız gezmiyoruz - 4

Öte yandan Soral, oğluyla kendi ilgilendiğini ve bakıcı tutmadığını söylemişti.

Hande Soral: Korumasız gezmiyoruz - 5
Hande Soral: Korumasız gezmiyoruz - 6

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