Hande Soral oğlu Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi

Meslektaşı İsmail Demirci ile 4 Ekim 2017'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, Mayıs 2022'de de oğlu Ali'yi kucağına aldı.
Hamilelik döneminde ve doğumdan sonra sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Soral, bugüne dek oğlunun yüzünü göstermemişti.
Hande Soral ve İsmail Demirci, oğulları Ali ile çektirdikleri fotoğraflarını yayınladı. Hande Soral, "Çekirdek ailem" notunu düştüğü paylaşımlarla ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi.
Hande Soral-İsmail Demirci çiftinin mutlu aile fotoğraflarına, başta Hande Soral'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Bensu Soral olmak üzere, pek çok ünlü isim yorum yazdı.
Hatice Şendil, Müge Boz, Hilal Altınbilek, Ece Çeşmioğlu, İlayda Alişan ve Ceyda Ateş gibi ünlü isimler "Maşallah" şeklinde yorum yazdı.
Hande Soral, doğumdan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:
"Uzun bir süreçti ama her şey istediğim gibi oldu. Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm, 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu."
Ayrıca oğlu için bakıcı tutmadıklarını söyleyen Soral, "Anneannesi ile birlikte büyüteceğiz. 6 ay evde Ali ile ilgileneceğim, ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim. Ben hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı. O dönem ben işe başladığımda da Ali, benimle setlere gelecek ve bana eşlik edecek" demişti.