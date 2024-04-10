Hastanede tedavi gören Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço'dan duygusal paylaşım
Eskişehir'de rahatsızlanan 73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Ünlü oyuncunun eşi sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.
Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço (73), Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Oyuncunun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sürüyor.