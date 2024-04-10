Hastanede tedavi gören Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço'dan duygusal paylaşım

Eskişehir'de rahatsızlanan 73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Ünlü oyuncunun eşi sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

Hastanede tedavi gören Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço'dan duygusal paylaşım - 1

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço (73), Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Oyuncunun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Hastanede tedavi gören Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço'dan duygusal paylaşım - 2

Ünlü oyuncunun tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, basın toplantısında Alço'nun temel olarak 3 sağlık sorununun bulunduğunu belirten Sungur, başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntılarının oluştuğunu, bulantı ve kusma şikâyetiyle çekilen MR'ında beyin arka bölgesinde milimetrik kanlanma olduğunu belirterek; "Güç kaybı yok, konuşmasında problemi yok, tedavisini alıyor" dedi.

Hastanede tedavi gören Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço'dan duygusal paylaşım - 3

Nuri Alço'nun genel sağlık durumuna değinen Sungur, şunları kaydetti:

"Kendisini ziyaret ettim. Konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Aralıklı olarak oksijen tedavisi devam ediyor. Kalp problemi nedeniyle akciğerinde bir enfeksiyon vardı. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisi sürüyor. Cuma günü başlayan olaylar silsilesi bugün itibarıyla daha stabil ve daha iyi. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor ve morali çok iyiydi. Sevenlerine selamları var."

Hastanede tedavi gören Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço'dan duygusal paylaşım - 4

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Burcu Alço, eşinin fotoğrafına; "Evvelim sen oldun ahirim sensin" mesajını yazdı.

Hastanede tedavi gören Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço'dan duygusal paylaşım - 5

Nuri Alço ile Burcu Alço, 2020'de evlenmişti.

Hastanede tedavi gören Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço'dan duygusal paylaşım - 6
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