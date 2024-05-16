Ünlülerin evliliğini bitiren filmler
Dünyaca ünlü birçok yıldız, rol arkadaşlarına sette aşık olduklarını itiraf ediyor. Peki bu unutulmaz aşkların doğduğu filmlerin, aynı zamanda bazı evlilikleri bitirdiğini biliyor muydunuz? İşte ünlü isimlerin evliliklerini bitiren filmler...
Bay ve Bayan Smith (2005)
Brad Pitt, film çekimleri esnasında Jennifer Aniston ile evliydi. Pitt ile Jolie, her ne kadar ilişkilerini inkar etse de Pitt, filmin vizyona girdiği yıl eşi Aniston ile yollarını ayırdı. Jolie ile Pitt 2006 yılında ilk bebeklerini kucaklarına aldı.