Ünlülerin evliliğini bitiren filmler

Dünyaca ünlü birçok yıldız, rol arkadaşlarına sette aşık olduklarını itiraf ediyor. Peki bu unutulmaz aşkların doğduğu filmlerin, aynı zamanda bazı evlilikleri bitirdiğini biliyor muydunuz? İşte ünlü isimlerin evliliklerini bitiren filmler...

Ünlülerin evliliğini bitiren filmler - 1

Bay ve Bayan Smith (2005)

Brad Pitt, film çekimleri esnasında Jennifer Aniston ile evliydi. Pitt ile Jolie, her ne kadar ilişkilerini inkar etse de Pitt, filmin vizyona girdiği yıl eşi Aniston ile yollarını ayırdı. Jolie ile Pitt 2006 yılında ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlülerin evliliğini bitiren filmler - 2

The Rum Diary (2011)

Johnny Depp ile Amber Heard'ün ilişkisini başlatan film, Depp'in Vanesa Paradis ile evliliğinin bitmesine neden oldu. İkili 2012'de yollarını ayırdı. Depp ile Heard ise 2015'te dünyaevine girdi.

Ünlülerin evliliğini bitiren filmler - 3

Cleopatra (1963)

Filmin başrol oyuncuları Elizabeth Taylor ile Richard Burton film çekimleri esnasında başkalarıyla evliydi. Ancak ikili aşık oldu ve eşlerinden ayrıldı. Çift, film çekimleri devam ederken evlendi.

Ünlülerin evliliğini bitiren filmler - 4

Titanik (1997)

Bu sefer filmin oyuncularının değil, yönetmeninin evliliği bitti. O dönemde Linda Hamilton ile evli olan James Cameron, film çekimleri esnasında Rose karakterinin torununu canlandıran Suzy Amis'e aşık oldu. Hamilton, Titanik'in Oscar başarısından bir hafta sonra boşanacaklarını duyurdu. Cameron ile Amis hala evli.

Ünlülerin evliliğini bitiren filmler - 5

Yeşil Fener (2011)

Ryan Reynolds'ın Scarlett Johanson ile evliliğinin bu film yüzünden bittiği düşünülüyor. 2010'da çekimleri başlayan filmde başrolleri paylaşan Blake Lively ile Reynolds her ne kadar hemen ilişkilerini açıklamasa da Reynolds'ın evliliği, filmin vizyona girdiği yıl sona erdi.

Ünlülerin evliliğini bitiren filmler - 6

Daredevil (2003)

Ben Affleck ile Jennifer Lopez, filmin vizyona girdiği esnada nişanlıydı. Affleck'in rol arkadaşı Jennifer Garner ise Scott Foley ile evlilik yolundaydı. Garner ile Affleck, birlikteliklerini sonlandırdı ve 2005 yılında evlendi.

Ünlülerin evliliğini bitiren filmler - 7

13 yıl evli kalan çift 2018'de ayrıldı. Affleck, 2022 yılında Jennifer Lopez ile evlendi.

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