Ünlülerin evliliğini bitiren filmler

Bay ve Bayan Smith (2005)

Brad Pitt, film çekimleri esnasında Jennifer Aniston ile evliydi. Pitt ile Jolie, her ne kadar ilişkilerini inkar etse de Pitt, filmin vizyona girdiği yıl eşi Aniston ile yollarını ayırdı. Jolie ile Pitt 2006 yılında ilk bebeklerini kucaklarına aldı.